Дзюба: «Когда я забил, ребята кричали: «Хоть теперь перестанешь бурчать»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0). В игре, по результатам которой россияне досрочно вышли на чемпионат Европы, Дзюба забил гол и сделал три ассиста.

«Я зло посмотрел на Ионова, когда он не забил с моей передачи? Да ничего страшного. Это рабочие моменты. Они мне и так все кричали, когда я забил: «Хоть теперь перестанешь бурчать».

Я как дед бегаю, ругаюсь. Стараюсь, чтобы наши не успокаивались, быстрее надо забивать больше. Когда начинаем немного вяло играть – это не наш стиль. Поэтому я уже извинился перед пацанами, потому что реально ходил там. Но ничего страшного. Мне кажется, что это нормально», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Дзюба – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас». У россиянина 14 очков

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ