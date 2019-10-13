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  • Дзюба: «Когда я забил, ребята кричали: «Хоть теперь перестанешь бурчать»

Дзюба: «Когда я забил, ребята кричали: «Хоть теперь перестанешь бурчать»

13 октября 2019, 22:01
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Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0). В игре, по результатам которой россияне досрочно вышли на чемпионат Европы, Дзюба забил гол и сделал три ассиста.

«Я зло посмотрел на Ионова, когда он не забил с моей передачи? Да ничего страшного. Это рабочие моменты. Они мне и так все кричали, когда я забил: «Хоть теперь перестанешь бурчать».

Я как дед бегаю, ругаюсь. Стараюсь, чтобы наши не успокаивались, быстрее надо забивать больше. Когда начинаем немного вяло играть – это не наш стиль. Поэтому я уже извинился перед пацанами, потому что реально ходил там. Но ничего страшного. Мне кажется, что это нормально», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Дзюба – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас». У россиянина 14 очков

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Патронташ
1571001019
Сам с себя уже тащится...
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Вомбат
1571003292
Пусть тащится. На Евро 2012 у нас команда была по составу сильнее, но в ней не было Дзюбы и Черчесова. Потому и не вышли из группы, что атмосфера в команде была не такая как сейчас. Сначала было "как сыграем, так и сыграем", а потом стало "ваши ожидания - ваши проблемы". На Евро 2016 была по составу почти такая же команда как сейчас, разве что Головин тогда еще ход не набрал. Дзюба был, но у него не было авторитета, его роль в команде была другой, а главный тренер искренне считал (и считает до сих пор), что Россия - нефутбольная страна. Поэтому и атмосфера была "мы - г..." Сейчас все по-другому. И есть основния надеяться на лучшее.
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Дедуктор
1571015682
Ну вот. Слово, да дело. А Дзюба, в натуре, стал ЗМС. Натуральным таким. Давно никто из футболистов в такой степени не заслуживал это звание.
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