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    Дзюба: «Продолжаю настаивать на проведении матчей со сборными Камбоджи и Йемена»

    Нападающий сборной России и «Зенита« Артем Дзюба иронично предложил РФС организовать для национальной команды матч с командами уровня Камбоджи и Йемена, чтобы забить как можно больше голов за сборную.

    «Я буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджой. Я продолжаю на этом настаивать: Камбоджа, Йемен. Если забью туда 31 гол, то будет красиво. Но главное – команда. Если получится, будет здорово», – сказал Дзюба.

    • В активе Дзюбы 24 гола за сборную России, девять из которых форвард забил в текущем отборочном цикле Евро-2020.
    • Рекордсменом российской национальной команды по количеству голов за сборную является Александр Кержаков, забивший 30 мячей в 90 матчах.

    Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

    Источник: «Чемпионат»

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    13.10.2019 23:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2049

      кошмарик 7 минут назад

      и прям на пляже Сиануквиля...

      0
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      Рейтинг: +715

      petr69 8 минут назад

      Роналду занервничал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Nayturs 23 минуты назад

      Раньше надо было за ум браться

      0
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      Рейтинг: +2053

      Черкизовский Кот 28 минут назад

      Впереди матч с Сан-Марино. 210 (из 210) место в рейтинге ФИФА. Артём, верим в тебя!

      2
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      Рейтинг: +1555

      Derzkiy1 34 минуты назад

      С дворовыми пацанами ещё сыграй ) людям главное его голы , а кому забивать без разнице

      0
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      Рейтинг: +20958

      gol_kak_sokol 44 минуты назад

      Дурак.

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