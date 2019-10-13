Дзюба: «Продолжаю настаивать на проведении матчей со сборными Камбоджи и Йемена»

Нападающий сборной России и «Зенита« Артем Дзюба иронично предложил РФС организовать для национальной команды матч с командами уровня Камбоджи и Йемена, чтобы забить как можно больше голов за сборную.

«Я буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджой. Я продолжаю на этом настаивать: Камбоджа, Йемен. Если забью туда 31 гол, то будет красиво. Но главное – команда. Если получится, будет здорово», – сказал Дзюба.

В активе Дзюбы 24 гола за сборную России, девять из которых форвард забил в текущем отборочном цикле Евро-2020.

Рекордсменом российской национальной команды по количеству голов за сборную является Александр Кержаков, забивший 30 мячей в 90 матчах.

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ