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  • Дзюба: «Продолжаю настаивать на проведении матчей со сборными Камбоджи и Йемена»

Дзюба: «Продолжаю настаивать на проведении матчей со сборными Камбоджи и Йемена»

13 октября 2019, 23:15
17

Нападающий сборной России и «Зенита« Артем Дзюба иронично предложил РФС организовать для национальной команды матч с командами уровня Камбоджи и Йемена, чтобы забить как можно больше голов за сборную.

«Я буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджой. Я продолжаю на этом настаивать: Камбоджа, Йемен. Если забью туда 31 гол, то будет красиво. Но главное – команда. Если получится, будет здорово», – сказал Дзюба.

  • В активе Дзюбы 24 гола за сборную России, девять из которых форвард забил в текущем отборочном цикле Евро-2020.
  • Рекордсменом российской национальной команды по количеству голов за сборную является Александр Кержаков, забивший 30 мячей в 90 матчах.

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Derzkiy1
1570998453
С дворовыми пацанами ещё сыграй ) людям главное его голы , а кому забивать без разнице
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Черкизовский Кот
1570998786
Впереди матч с Сан-Марино. 210 (из 210) место в рейтинге ФИФА. Артём, верим в тебя!
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алдан2014
1571004528
Лишь назабивать дворовым командам
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paracetamol
1571007174
Обыграешь Бельгию, будет тебе Камбоджа.
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Axe111
1571007296
Ты с Англией,Испанией,Германией играть научись,дворовой футболистик
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"supermax"
1571025831
Забить 31 гол Камбодже и Йемену будет красиво? Или стыдно все-таки? На волне успеха в матчах с Сан-Марино, Кипром, никакущей Шотландией и Казахстаном крышу совсем сорвало... Бельгию обыграл герой
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mihail200606
1571029076
Бельгии бы забил бы трешник хотя бы))
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Мост
1571038902
"Ослик был сегодня зол, Он узнал,что он осёл!"
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батог
1571041942
Зачем Камбоджа, если есть Мухосранск ?
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ААМ
1571046006
В чувстве юмора Дзюбе не откажешь.
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