«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» поздравили сборную России с выходом на Евро-2020

Сборная России обеспечила себе досрочный выход на чемпионат Европы-2020, разгромив на выезде Кипр (5:0). Со знаменательным событием российскую национальную команду, в числе прочих, поздравили «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

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Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр