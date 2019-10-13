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«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» поздравили сборную России с выходом на Евро-2020

13 октября 2019, 21:49
5

Сборная России обеспечила себе досрочный выход на чемпионат Европы-2020, разгромив на выезде Кипр (5:0). Со знаменательным событием российскую национальную команду, в числе прочих, поздравили «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Локомотив Зенит
Комментарии (5)
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РМЗ
1570993534
Нормальные команды, не то что рогатые бурёнки
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JTherry
1570995324
поздравляю с выходом на Евро-20, молодцы, парни!!!!
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GermanVo
1571009181
Зенька не просто так выложила фотку с Головиным. Видимо в ближайшее время покупать будут.
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NEONFOL
1571067256
дзюба так и удушить может, выросла детина))))
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