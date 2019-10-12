Отбор Евро-2020. Италия после победы над Грецией завоевала путевку в финальную часть, Армения сыграла вничью с Лихтенштейном

Сборная Италии завоевала путевку на Евро-2020. В матче седьмого тура отбора команда Роберто Манчини дома всухую победила Грецию.

В другой встрече группы армяне не смогли обыграть Лихтенштейн. Армения занимает третье место и борется за попадание в финальную часть с тремя командами.

Отбор Евро-2020. Группа J. 7-й тур

Лихтенштейн – Армения – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Барсегян, 19; 1:1 – Фрик, 72.

Италия – Греция – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Жоржиньо, 63 (с пенальти); 2:0 – Бернардески, 78.

Босния и Герцеговина – Финляндия – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хайрович, 29; 2:0 – Пьянич, 37 (с пенальти); 3:0 – Пьянич, 58; 4:0 – Ходжич, 73; 4:1 – Похьянпало, 79.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020