Отбор Евро-2020. Италия после победы над Грецией завоевала путевку в финальную часть, Армения сыграла вничью с Лихтенштейном

Сборная Италии завоевала путевку на Евро-2020. В матче седьмого тура отбора команда Роберто Манчини дома всухую победила Грецию.
В другой встрече группы армяне не смогли обыграть Лихтенштейн. Армения занимает третье место и борется за попадание в финальную часть с тремя командами.
Отбор Евро-2020. Группа J. 7-й тур
Лихтенштейн – Армения – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Барсегян, 19; 1:1 – Фрик, 72.
Голы: 1:0 – Жоржиньо, 63 (с пенальти); 2:0 – Бернардески, 78.
Босния и Герцеговина – Финляндия – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Хайрович, 29; 2:0 – Пьянич, 37 (с пенальти); 3:0 – Пьянич, 58; 4:0 – Ходжич, 73; 4:1 – Похьянпало, 79.
Источник: Бомбардир.ру