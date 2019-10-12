Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.

«Это на 100 процентов тренерская команда. Черчесов добавил дисциплины. Они больше напоминают роботов, нежели обычных людей. Эти игроки выступают на очень высоком уровне. Не стоит забывать, что чемпионат России — шестой в рейтинге УЕФА. Футболисты сборной России, которые играют вне РПЛ, тоже выступают в сильных чемпионатах», – отметил Фотопулос.