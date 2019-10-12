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  • Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

12 октября 2019, 14:55
7

Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.

«Это на 100 процентов тренерская команда. Черчесов добавил дисциплины. Они больше напоминают роботов, нежели обычных людей. Эти игроки выступают на очень высоком уровне. Не стоит забывать, что чемпионат России — шестой в рейтинге УЕФА. Футболисты сборной России, которые играют вне РПЛ, тоже выступают в сильных чемпионатах», – отметил Фотопулос.

  • Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
  • Россияне досрочно выйдут на Евро-2020, если как минимум не проиграют киприотам.

Источник: Politis
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (7)
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батог
1570885454
Хоть кто то похвалил !
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subbotaspartak
1570885886
На каком месте в рейтинге Кипр и мы?
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Я - легенда
1570886630
Да Господи, кто там выступает вне РПЛ? Черышев и Головин соответственно в Испании и Франции. Комличенко в Чехии. И всё, пожалуй.
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Фан666
1570898037
Медленные тупые ещё и программа постоянно сбоит?
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тётя ASYA
1570899217
100% работа спартаковского тренера в команде! Не роботы!!! Даже не игроки!!! Не стоит забывать что Спартак почти на дне !!! Отсюда вопрос- нах.я киприот специалист!?
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RotBerg
1570900578
У Дзюбы до перехода в Зенит не было ни одного гола за сборную.. А теперь ещё два и Стрельцов будет за спиной.
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