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    Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

    Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.

    «Это на 100 процентов тренерская команда. Черчесов добавил дисциплины. Они больше напоминают роботов, нежели обычных людей. Эти игроки выступают на очень высоком уровне. Не стоит забывать, что чемпионат России — шестой в рейтинге УЕФА. Футболисты сборной России, которые играют вне РПЛ, тоже выступают в сильных чемпионатах», – отметил Фотопулос.

    • Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Россияне досрочно выйдут на Евро-2020, если как минимум не проиграют киприотам.

    Источник: Politis

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +562

      Я - легенда 4 минуты назад

      Да Господи, кто там выступает вне РПЛ? Черышев и Головин соответственно в Испании и Франции. Комличенко в Чехии. И всё, пожалуй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20947

      gol_kak_sokol 16 минут назад

      "Черчесов добавил дисциплины" и заставил лезгинку танцевать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4432

      subbotaspartak 17 минут назад

      На каком месте в рейтинге Кипр и мы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6304

      батог 24 минуты назад

      Хоть кто то похвалил !

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