Егоров – о критике: «Клубы РПЛ не имеют отношения к нам. Мой руководитель – Дюков»

Если не имеют отношения, зачем же ты тогда ходил на собрание клубов и выслушивал их недовольства???
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство клубов РПЛ работой судейского корпуса.
«Клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель – президент РФС Александр Валерьевич Дюков», – сказал Егоров.
- 3 сентября в Москве состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ по вопросам судейства.
- В ходе собрания 14 из 16 клубов Премьер-лиги высказали недовольство работой арбитров в матчах чемпионата.
«Не знаю, что такое «хештег». Глава судейства РФС Егоров ответил «Уфе»