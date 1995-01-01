Егоров – о критике: «Клубы РПЛ не имеют отношения к нам. Мой руководитель – Дюков»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство клубов РПЛ работой судейского корпуса.

«Клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель – президент РФС Александр Валерьевич Дюков», – сказал Егоров.

3 сентября в Москве состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ по вопросам судейства.

В ходе собрания 14 из 16 клубов Премьер-лиги высказали недовольство работой арбитров в матчах чемпионата.

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