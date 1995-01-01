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    Егоров – о критике: «Клубы РПЛ не имеют отношения к нам. Мой руководитель – Дюков»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство клубов РПЛ работой судейского корпуса.

    «Клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель – президент РФС Александр Валерьевич Дюков», – сказал Егоров.

    • 3 сентября в Москве состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ по вопросам судейства.
    • В ходе собрания 14 из 16 клубов Премьер-лиги высказали недовольство работой арбитров в матчах чемпионата.

    «Не знаю, что такое «хештег». Глава судейства РФС Егоров ответил «Уфе»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +863

      AHTUNGBOL 2 секунды назад

      Если не имеют отношения, зачем же ты тогда ходил на собрание клубов и выслушивал их недовольства???

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      Рейтинг: -46

      Аденн 4 минуты назад

      все верно, клубы не имеют к вам отношения, и ваш руководитель Дюков, а Дюков имеет отношение к бЗенито. Пазл сложился.

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