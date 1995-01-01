«Не знаю, что такое «хештег». Глава судейства РФС Егоров ответил «Уфе»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о критике со стороны «Уфы» после матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Пресс-служба башкирского клуба опубликовала в твиттере видеоподборку со спорными судейскими решениями, сопроводив запись хештегом «#ЕгоровУходи». В «Уфе» посчитали, что обслуживающий встречу Владислав Безбородов должен был поставить два пенальти в ворота команды из Грозного.

— Безбородов ошибся, он был обязан назначать пенальти на 93-й минуте. Первый эпизод — нормальная ситуация, пенальти должны быть более очевидны.

— Как отреагируете на публикации «Уфы» в твиттере? Там писали #ЕгоровУходи.

— К сожалению, меня нет в соцсетях, поэтому я не знаю, что такое «хештег».