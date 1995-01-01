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    «Не знаю, что такое «хештег». Глава судейства РФС Егоров ответил «Уфе»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о критике со стороны «Уфы» после матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

    Пресс-служба башкирского клуба опубликовала в твиттере видеоподборку со спорными судейскими решениями, сопроводив запись хештегом «#ЕгоровУходи». В «Уфе» посчитали, что обслуживающий встречу Владислав Безбородов должен был поставить два пенальти в ворота команды из Грозного.

    — Безбородов ошибся, он был обязан назначать пенальти на 93-й минуте. Первый эпизод — нормальная ситуация, пенальти должны быть более очевидны.

    — Как отреагируете на публикации «Уфы» в твиттере? Там писали #ЕгоровУходи.

    — К сожалению, меня нет в соцсетях, поэтому я не знаю, что такое «хештег».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1320

      Torvald64 2 секунды назад

      Проблема в том, что отставка Егорова ничего особенного не решит. Этих глав судейского корпуса уже столько сменилось, а качество не изменилось - как косячили, так и косячат. Как и в случае с футболистами, проблема лежит где-то в системе подготовки судей. Ну и VAR нужен повсеместный. Эта ситуация, когда он то есть на каких-то матчах, то его нет - не дело совершенно.

      0
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      Рейтинг: +1493

      Axe111 44 минуты назад

      Зато ты знаешь что такое откат

      0
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      Рейтинг: +1097

      altezzik 1 час назад

      Мастер уходить от ответов что ли? Какая разница что такое хэштег? Главное тут "ЕгоровУходи". На это нужно было отвечать.

      2
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      Рейтинг: +2413

      Nesterenko 1 час назад

      "Судья делает свое дело, а мы делаем свое дело" ( С.С. Черчесов после матча Спартак - Селтик).

      0
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      Рейтинг: +22486

      zra78 1 час назад

      Меня тоже нет в соц сетях,но как это не печально я знаю что такое хештег,селфи и весь этот маразм и дебилизм

      0
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      Рейтинг: +1484

      Фанат Рубина > zra78 1 час назад

      а здесь, это такая же соц сеть..

      так что на пздели вы товарыщ!

      4
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      Рейтинг: +1227

      AZ 1 час назад

      запугали уже всех судей, эти обезьянные команды... Пора уже выкидывать всякий этот шлак в ФНЛ... Пусть там тешаться...

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