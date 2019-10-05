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    «Уфа» – после матча с «Ахматом»: «Егоров, уходи»

    «Уфа» после поражения от «Ахмата» в матче 12-го тура РПЛ опубликовала в твиттере видеоподборку со спорными судейскими решениями.

    Пресс-служба башкирского клуба сопроводила запись хештегом «#ЕгоровУходи», который, очевидно, адресован главе департамента судейства РФС Александру Егорову.

    • «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 1:0.
    • Благодаря победе грозненская команда покинула зону вылета, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Башкирцы занимают шестую строчку в Премьер-лиге.

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +487

      moskowcity-petrv 48 секунд назад

      Наивные!думаете уйдёт, что-то поменяется,эту систему,так просто не изменить

      0
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      Рейтинг: +33207

      portero 12 минут назад

      Вот почему ВАР и не спешат вводить, большие сомнения что он после перерыва будет на всех играх.

      0
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      Рейтинг: -556

      DonBaton 27 минут назад

      Егоров,конечно,питарас,но фолов тут нету

      0
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      Рейтинг: +338

      Из Твери Леха 30 минут назад

      Уфа только на пенали надеется? С игры-то нормально не могут забить?

      0
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      Рейтинг: +1427

      Томик 43 минуты назад

      Смешно. Не увидел ничего серьёзного. С "Егоров, уходи!" полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +384

      dimar > Томик 39 минут назад

      1-й момент 100% пенальти. Второй - нет.

      1
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      Рейтинг: +340

      Vratarь 43 минуты назад

      Во втором случае нападающий точно подставлялся, смотрите на его правое плечо. Мяч далеко в сторону ушёл, вот он и нырнул.

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      Рейтинг: +4654

      ilichkadr > Vratarь 24 минуты назад

      Во втором случае была чистая "коробочка" и мяч здесь абсолютно не причём.

      0
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      Рейтинг: +4654

      ilichkadr 1 час назад

      Судья 2 пеналя откровенно зажал. Можно поздравить с достойным бонусом от.........

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