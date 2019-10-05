«Уфа» – после матча с «Ахматом»: «Егоров, уходи»

Наивные!думаете уйдёт, что-то поменяется,эту систему,так просто не изменить
«Уфа» после поражения от «Ахмата» в матче 12-го тура РПЛ опубликовала в твиттере видеоподборку со спорными судейскими решениями.
Пресс-служба башкирского клуба сопроводила запись хештегом «#ЕгоровУходи», который, очевидно, адресован главе департамента судейства РФС Александру Егорову.
- «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 1:0.
- Благодаря победе грозненская команда покинула зону вылета, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Башкирцы занимают шестую строчку в Премьер-лиге.
#ЕгоровУходи pic.twitter.com/KgIKbPvYpD— ФК УФА (@UfaFc) October 5, 2019