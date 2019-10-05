«Уфа» – после матча с «Ахматом»: «Егоров, уходи»

«Уфа» после поражения от «Ахмата» в матче 12-го тура РПЛ опубликовала в твиттере видеоподборку со спорными судейскими решениями.

Пресс-служба башкирского клуба сопроводила запись хештегом «#ЕгоровУходи», который, очевидно, адресован главе департамента судейства РФС Александру Егорову.