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    Черчесов: «Комличенко уже три года стабильно играет. Соболев – еще нет. Всему свое время»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал в команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

    «Не могу сказать, что для Комличенко произошел качественный скачок. Но он чувствовал себя намного комфортнее, чем раньше. Последний матч Николай не играл из-за перебора карточек. Жалко, матч со «Славией» мог стать лишней лакмусовой бумажкой для нас.

    Комличенко уже три года стабильно играет. Опережая ваши вопросы, тот же Соболев еще нет. Мы рады, что игроки появляются. Но всему свое время. Есть статистика, а есть нюансы, как вписать игрока, сможет он выступать в сборной или нет. Сегодня мы решили так», – сказал Черчесов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +970

      Genz 10 минут назад

      Про лакмусовую бумажку вспомнил двоечник по химии Стас. Комличенко 4 забил перед игрой с Шотландией. И как себя бумажка проявила цвет, что Стас даже с Казахстаном не поставил в замену комличенко

      0
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      Рейтинг: +20837

      gol_kak_sokol 58 минут назад

      Зюба forever ! Что скажет физрук, когда придется играть с командами чуть выше уровня Сан-Марино.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11777

      bset 1 час назад

      Ну и половина состава ЦСКА, идущего на первом месте, ему не нужна.

      1
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      Рейтинг: +14497

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Здесь он прав, Соболев пока не уровень сборной.

      0
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