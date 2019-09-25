Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Главные новости дня. У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра, Ареоля дебютировал за «Реал»

    The Sun: нападавшие на Озила и Колашинаца получили обвинения.

    Sport24: Набабкин вернется в общую группу ЦСКА на следующей неделе.

    Лингвистическая экспертиза не нашла расизма в твите Малосолова про Луиса Адриано.

    «Парень, мы старались». «Енисей» отреагировал на обещание девушки переспать с фанатом клуба в случае победы над «Зенитом».

    «Окончен бой, бери пиджак, *** домой». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матче с КАМАЗом.

    В Глазго прошли похороны Риксена.

    Ареоля дебютировал за «Реал».

    «Барселона»: «У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра».

    Кононов – о лайке Цорна: «Не комментирую. Я чувствую поддержку со стороны руководства».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2019 23:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106827
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73789
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru