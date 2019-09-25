Главные новости дня. У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра, Ареоля дебютировал за «Реал»

The Sun: нападавшие на Озила и Колашинаца получили обвинения.
Sport24: Набабкин вернется в общую группу ЦСКА на следующей неделе.
Лингвистическая экспертиза не нашла расизма в твите Малосолова про Луиса Адриано.
«Парень, мы старались». «Енисей» отреагировал на обещание девушки переспать с фанатом клуба в случае победы над «Зенитом».
«Окончен бой, бери пиджак, *** домой». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матче с КАМАЗом.
В Глазго прошли похороны Риксена.
Ареоля дебютировал за «Реал».
«Барселона»: «У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра».
Кононов – о лайке Цорна: «Не комментирую. Я чувствую поддержку со стороны руководства».