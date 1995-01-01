The Sun: нападавшие на Озила и Колашинаца получили обвинения

а написано то было столько , что как-будто их террористы преследуют и они боятся без кучи охраны не выходят, а на деле простой грабеж на улице
Вчера двое мужчин получили обвинения за попытку вооруженного ограбления, состоявшуюся 25-го июля в Северном Лондоне. Об этом сообщил таблоид The Sun.
30-летний Эшли Смит и 26-летний Джордан Нортовер считаются главными подозреваемыми по делу о нападении на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца.
По наиболее популярной версии, преступники подъехали к автомобилю Озила на скутерах, имея при себе ножи, с целью украсть у футболистов часы.
Колашинац вышел из машины и дал отпор нападавшим, после чего игроки уехали в направлении ресторана и позже спрятались внутри. Считается, что Смит и Нортовер скрылись после стычки с друзьями футболистов около заведения.
Смит предстал перед судом 5-го сентября и также получил обвинение за хранение марихуаны. В данный момент он находится под стражей, его следующее заседание состоится 3-го октября. Нортовер предстанет перед судом сегодня.
Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда