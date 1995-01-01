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    The Sun: нападавшие на Озила и Колашинаца получили обвинения

    Вчера двое мужчин получили обвинения за попытку вооруженного ограбления, состоявшуюся 25-го июля в Северном Лондоне. Об этом сообщил таблоид The Sun.

    30-летний Эшли Смит и 26-летний Джордан Нортовер считаются главными подозреваемыми по делу о нападении на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца.

    По наиболее популярной версии, преступники подъехали к автомобилю Озила на скутерах, имея при себе ножи, с целью украсть у футболистов часы.

    Колашинац вышел из машины и дал отпор нападавшим, после чего игроки уехали в направлении ресторана и позже спрятались внутри. Считается, что Смит и Нортовер скрылись после стычки с друзьями футболистов около заведения.

    Смит предстал перед судом 5-го сентября и также получил обвинение за хранение марихуаны. В данный момент он находится под стражей, его следующее заседание состоится 3-го октября. Нортовер предстанет перед судом сегодня.

    Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4210

      серега кашин 1 час назад

      а написано то было столько , что как-будто их террористы преследуют и они боятся без кучи охраны не выходят, а на деле простой грабеж на улице

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