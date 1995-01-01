The Sun: нападавшие на Озила и Колашинаца получили обвинения

Вчера двое мужчин получили обвинения за попытку вооруженного ограбления, состоявшуюся 25-го июля в Северном Лондоне. Об этом сообщил таблоид The Sun.

30-летний Эшли Смит и 26-летний Джордан Нортовер считаются главными подозреваемыми по делу о нападении на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца.

По наиболее популярной версии, преступники подъехали к автомобилю Озила на скутерах, имея при себе ножи, с целью украсть у футболистов часы.

Колашинац вышел из машины и дал отпор нападавшим, после чего игроки уехали в направлении ресторана и позже спрятались внутри. Считается, что Смит и Нортовер скрылись после стычки с друзьями футболистов около заведения.

Смит предстал перед судом 5-го сентября и также получил обвинение за хранение марихуаны. В данный момент он находится под стражей, его следующее заседание состоится 3-го октября. Нортовер предстанет перед судом сегодня.

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