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    Кононов – о лайке Цорна: «Не комментирую. Я чувствую поддержку со стороны руководства»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала Кубка России сообщил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба.

    Ранее генеральный директор красно-белых Томас Цорн лайкнул комментарий с фразой «Кличко нервно курит в сторонке» под видео с речью Кононова. Позже Цорн убрал свой лайк.

    — Генеральный директор Томас Цорн недавно поставил лайк.

    — Я не комментирую.

    — Вы чувствуете поддержку руководства?

    — Конечно чувствую. И со стороны генерального директора. И футболисты чувствуют? и я, как главный тренер. Наша задача — побеждать.

    • Ранее сообщалось, что Кононова могут уволить в случае поражения от КАМАЗа.

    Кононов: ««Спартак» сейчас уровня ПФЛ? Мы были сильнее КАМАЗа»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8103

      KLIM777 50 секунд назад

      да оставайся) в след году в камазом в фнл будете щеголять

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