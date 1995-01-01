Кононов – о лайке Цорна: «Не комментирую. Я чувствую поддержку со стороны руководства»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала Кубка России сообщил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба.

Ранее генеральный директор красно-белых Томас Цорн лайкнул комментарий с фразой «Кличко нервно курит в сторонке» под видео с речью Кононова. Позже Цорн убрал свой лайк.

— Генеральный директор Томас Цорн недавно поставил лайк.

— Я не комментирую.

— Вы чувствуете поддержку руководства?

— Конечно чувствую. И со стороны генерального директора. И футболисты чувствуют? и я, как главный тренер. Наша задача — побеждать.

Ранее сообщалось, что Кононова могут уволить в случае поражения от КАМАЗа.

Кононов: ««Спартак» сейчас уровня ПФЛ? Мы были сильнее КАМАЗа»