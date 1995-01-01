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    Кононов: ««Спартак» сейчас уровня ПФЛ? Мы были сильнее КАМАЗа»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился наблюдениями от победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Да, мы владели мячом. Создали достаточно моментов, но, к сожалению, не реализовали. Пошла спешка, чтобы быстрее забить гол. В концовке игра была нервная, КАМАЗ сильно хотел сравнять счет. Команда строится, сейчас идет притирка. Главное, мы победили.

    «Спартак» сейчас уровня ПФЛ? Мы были сильнее соперника. Сравнивать сейчас не надо. Давление трибун не сказывается. Трибуны поддерживают. Команда нервничает, хочет побеждать, не хватает реализации. Шюррле приболел, поэтому остался в Москве.

    Понсе провел очень полезный матч. Практически всю игру играл на пределе возможностей.

    Критика будет все время, как бы мы ни играли. Это нас только мотивирует. Не буду выделять игрока, важно, чтобы команда прогрессировала. Кто будет выделяться – увидите сами», – сказал Кононов.

    • КАМАЗ выступает в ПФЛ – третьем по силе дивизионе России.
    • Ранее сообщалось, что Кононова могут уволить в случае поражения от команды из Набережных Челнов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии40
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      Рейтинг: +1713

      erma 4 минуты назад

      Это дно. Теперь, оттолкнувшись от Камаза, можно идти наверх. Только толчок был какой-то хиловатый.

      0
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      Рейтинг: +1420

      general.lizyukov 14 минут назад

      1-2 - сильнее? Да ты рехнулся.

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      Рейтинг: +2053

      BlackMurder 21 минуту назад

      Ну, вот и играйте только с камазом, чемпионат двух команд сделайте и играйте) что б я вас больше заднеприводных в выступлениях по еврокубкам не видел и желательно, никогда.

      0
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      Рейтинг: +861

      eleng 25 минут назад

      Не ври, уровень на лицо... Ты точно потянешь КамАЗ...

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      Рейтинг: +1475

      Axe111 25 минут назад

      Ты и твоя командачка уровень пфл, да это так

      0
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      Рейтинг: +618

      andrebest4 31 минуту назад

      Блин. Опять таки. Если его слова не перефразировал и не изменили то это речь неуверенного в своих делах человека.играли и впрям с преимуществом вот только как то бестолково. Чисто на классе и индивидуальных качествах.без мысли и наработок. Печалит это всё.

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      Рейтинг: +1363

      Борат 32 минуты назад

      Надеюсь на выходных вы будете не сильно слабее Оренбурга)))

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      Рейтинг: +1582

      vitvik 48 минут назад

      Прав главный тренер. Счёт по игре: «Спартак» был немножко сильнее.

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      Рейтинг: +1160

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Единственный ,кто выставил практически основной состав.
      Печальное зрелище.
      Пропускает от всех.

      1
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      Рейтинг: +545

      dimmmka 1 час назад

      Такие же слова звучали б и в случае поражения...мы сильнее,команда строится, хотели забить

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