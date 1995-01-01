Цорн убрал лайк к комментарию с шуткой про Кононова

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн убрал лайк, оставленный им ранее под комментарием, в котором главного тренера московской команды Олега Кононова сравнили с мэром Киева Виталием Кличко.

Цорн оценил в инстаграме комментарий следующего содержания: «Кличко нервно курит в сторонке».

Ранее в соцсетях появилась запись выступления Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, когда специалист был безработным.

Глушаков – о лайке Цорном комментария с шуткой про Кононова: «Срочно сослать в бэк-офис!»