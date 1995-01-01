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    Цорн убрал лайк к комментарию с шуткой про Кононова

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн убрал лайк, оставленный им ранее под комментарием, в котором главного тренера московской команды Олега Кононова сравнили с мэром Киева Виталием Кличко.

    Цорн оценил в инстаграме комментарий следующего содержания: «Кличко нервно курит в сторонке».

    Ранее в соцсетях появилась запись выступления Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, когда специалист был безработным.

    Глушаков – о лайке Цорном комментария с шуткой про Кононова: «Срочно сослать в бэк-офис!»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +47

      alarm 38 минут назад

      скандалы в тарасятнике!

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      Рейтинг: +2176

      InterMilLano1908 45 минут назад

      И это ген директор... браво, топ специалист! Такие с партаке нужны!!! Даёшь ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +3936

      Lester84 48 минут назад

      Что ж ты, фраер, сдал назад?)))

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      Рейтинг: +8080

      KLIM777 > Lester84 16 минут назад

      Федя видимо набрал ему

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      Рейтинг: +187

      playsh 54 минуты назад

      А уже поздно.Нахватал там люлей.Ну почему же у нас чиновники сначала ляпают,а потом думают. Потому,что зарплату им дают не за работу,а за должность.

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