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    Глушаков – о лайке Цорном комментария с шуткой про Кононова: «Срочно сослать в бэк-офис!»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на лайк генерального директора «Спартака» Томаса Цорна под комментарием о главном тренере команды Олеге Кононове.

    «Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков в сториз своего инстаграма.

    Цорн лайкнул комментарий с фразой «Кличко нервно курит в сторонке» под видео с речью Кононова в гостинице «Россия».

    • В прошлом сезоне Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль «Спартака» после того, как поставили лайк в инстаграме публикации со стихотворением в адрес Массимо Карреры, который тогда возглавлял команду.
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1507

      giluxa1963 15 минут назад

      что дозволено юпитеру то не дозволено быку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      Джой 41 минуту назад

      Жаль из спартака ушел, отлично с кононовым смотрелись.
      Мелкадзе тоже просрали.. Вчера вон как играл

      0
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      ...
      Рейтинг: +6968

      ufos73 > Джой 28 минут назад

      Да и вы зря отдали в Зину 4 стока классных игроков, ЗеБолотный то забивной )))

      2
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      Рейтинг: +163

      Спартач80 > ufos73 24 минуты назад

      А уж как жалко что цыган ушёл....

      0
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      Рейтинг: +748

      Джой > Спартач80 14 минут назад

      цыгана с хернани нам как раз и не хватает.

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      Рейтинг: +748

      Джой > ufos73 13 минут назад

      Скоро он за вас забивать будет, своей игрой доказал,что заменит blackbro

      0
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      Рейтинг: +628

      life85 47 минут назад

      Лучше бы на тренеровках так усердствовал , а не в соц. сетях !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Ollegator 1 час назад

      А глушак не уймётся никак))

      2
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