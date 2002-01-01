Глушаков – о лайке Цорном комментария с шуткой про Кононова: «Срочно сослать в бэк-офис!»

что дозволено юпитеру то не дозволено быку
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на лайк генерального директора «Спартака» Томаса Цорна под комментарием о главном тренере команды Олеге Кононове.
«Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков в сториз своего инстаграма.
Цорн лайкнул комментарий с фразой «Кличко нервно курит в сторонке» под видео с речью Кононова в гостинице «Россия».
- В прошлом сезоне Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль «Спартака» после того, как поставили лайк в инстаграме публикации со стихотворением в адрес Массимо Карреры, который тогда возглавлял команду.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. Он покинул «Спартак» в июне, после чего подписал контракт с «Ахматом».