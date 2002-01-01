Глушаков – о лайке Цорном комментария с шуткой про Кононова: «Срочно сослать в бэк-офис!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на лайк генерального директора «Спартака» Томаса Цорна под комментарием о главном тренере команды Олеге Кононове.

«Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков в сториз своего инстаграма.

Цорн лайкнул комментарий с фразой «Кличко нервно курит в сторонке» под видео с речью Кононова в гостинице «Россия».