Лингвистическая экспертиза не нашла расизма в твите Малосолова про Луиса Адриано

Лингвистическая экспертиза признала, что твит про «обезьяну», опубликованный болельщиком ЦСКА, бывшим главой пресс-службы РФС Андреем Малосоловым не содержит признаков расизма.

«В твите Малосолова А. В. отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам», – приводит «РИА Новости» выдержку из экспертизы, которую проводила доктор филологии Капитолина Кокшенева.

Также указано, что «считать автора сообщения в Twitter Малосолова А. В. «расистом» на основании данного текста нет никакой текстологической семантической (смысловой) возможности, данный текст не отражает совокупной системы миропонимания, каковым является расизм».