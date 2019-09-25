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    Лингвистическая экспертиза не нашла расизма в твите Малосолова про Луиса Адриано

    Лингвистическая экспертиза признала, что твит про «обезьяну», опубликованный болельщиком ЦСКА, бывшим главой пресс-службы РФС Андреем Малосоловым не содержит признаков расизма.

    «В твите Малосолова А. В. отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам», – приводит «РИА Новости» выдержку из экспертизы, которую проводила доктор филологии Капитолина Кокшенева.

    Также указано, что «считать автора сообщения в Twitter Малосолова А. В. «расистом» на основании данного текста нет никакой текстологической семантической (смысловой) возможности, данный текст не отражает совокупной системы миропонимания, каковым является расизм».

    • В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
    • После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».
    • По итогам рассмотрения заявления в прокуратуру, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по ст. 282 КоАП («Возбуждение ненависти»).
    • Малосолов заявлял, что твит не был расистским, поскольку в нем присутствовала «поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент».
    • Адриано сказал, что оскорблен твитом Малосолова про «обезьяну».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1156

      Alekxei Z. 30 минут назад

      Ну зачем зацикливаться на негативе ? Прошло бы всё незамеченным, а так опять буря в стакане воды. Больше проблем в российском футболе нет.

      0
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      Рейтинг: +6977

      ufos73 45 минут назад

      Короче теперь официально разрешили на стадионе орать "Обезьяна" черным...
      Дебилы б**ть!

      0
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      Рейтинг: +6977

      ufos73 > ufos73 38 минут назад

      Да и на банерах то же писать можно! А если РФС вые**ся покажите это решение!

      1
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      Рейтинг: +20775

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Ку-клукс-клан аплодирует и готовит премию лингвисту, а также праздничный капюшон.

      3
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      Рейтинг: +1305

      Бомбардиръ 1 час назад

      У нас негры не имеют иммунитета против обвинения в обезьяноподобных поступках, что есть весьма здоровое явление в нашем обществе.

      1
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      Рейтинг: +374

      Filllllll 1 час назад

      Согласен, расизма не было, но любому человеку неприятно, когда его обезьяной назовут. Значит надо наказывать не за расизм, а за оскорбления,в соответствии с УК РФ

      0
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      Рейтинг: +32773

      portero 1 час назад

      А вот написал бы про пака, и псё турма, нашли бы все что надо

      3
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      Рейтинг: +519

      Красный май 1 час назад

      Для чистоты эксперимента написал бы этот андрюшка в твиттере про представителя власти с этим словом. Вот и посмотрели бы результаты "лингвистической экспертизы" и сравнили.

      3
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      Рейтинг: +1618

      Евгений Агеев 1 час назад

      А слова про "тающие шоколадки" прямо взорвали всем голову!
      Тут человек разве не думал, что он пишет про темнокожего футболиста и называет его обезьяной? Может он всех темных считает обезьянами)

      1
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      Рейтинг: +6648

      silver29 1 час назад

      Расизм – это совокупность воззрений, в основе которой лежит постулат о том, что человеческий род, изначально разделенный на «полноценные» и «неполноценные» расы, не является единым. Обезьяна по-определению стоит на более нисшей ступени развития чем человек, поэтому на лицо признаки РАСИЗМА (((( малосолов РАСИСТ без всякого словоблудия (((((

      -2
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      Рейтинг: +2036

      Ubuntu > silver29 1 час назад

      Не спорь с учёными, или ты считаешь себя умнее их?

      2
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      Рейтинг: +728

      ruded 1 час назад

      согласен с выводами - ведь мы "обезьянами" называем не столько представителей какого-либо народа, сколько людей, которые, по-нашему мнению, имеют поведенческие признаки данного примата: кривляются, корчат рожи и т.п.

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