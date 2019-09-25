Лингвистическая экспертиза не нашла расизма в твите Малосолова про Луиса Адриано

Ну зачем зацикливаться на негативе ? Прошло бы всё незамеченным, а так опять буря в стакане воды. Больше проблем в российском футболе нет.
Лингвистическая экспертиза признала, что твит про «обезьяну», опубликованный болельщиком ЦСКА, бывшим главой пресс-службы РФС Андреем Малосоловым не содержит признаков расизма.
«В твите Малосолова А. В. отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам», – приводит «РИА Новости» выдержку из экспертизы, которую проводила доктор филологии Капитолина Кокшенева.
Также указано, что «считать автора сообщения в Twitter Малосолова А. В. «расистом» на основании данного текста нет никакой текстологической семантической (смысловой) возможности, данный текст не отражает совокупной системы миропонимания, каковым является расизм».
- В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
- После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».
- По итогам рассмотрения заявления в прокуратуру, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по ст. 282 КоАП («Возбуждение ненависти»).
- Малосолов заявлял, что твит не был расистским, поскольку в нем присутствовала «поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент».
- Адриано сказал, что оскорблен твитом Малосолова про «обезьяну».