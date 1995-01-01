«Парень, мы старались». «Енисей» отреагировал на обещание девушки переспать с фанатом клуба в случае победы над «Зенитом»

В погоне за "креативом", некоторые клубы уже совсем грань и лицо потеряли... Ещё бы устроили разборки на своей страничке кто, кого, тр..хнул!?
«Енисей» опубликовал в твиттере пост после поражения от «Зенита» в матче 1/16 финала Кубка России.
Перед игрой с петербуржцами одна из болельщиц «Енисея» пообещала фанату переспать с ним, если красноярцы выиграют у «Зенита».
«Парень, мы старались», – сообщила пресс-служба «Енисея».
- «Енисей» вел после первого тайма, однако проиграл в итоге со счетом 1:2.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 25 сентября 2019 г.