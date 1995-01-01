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    «Парень, мы старались». «Енисей» отреагировал на обещание девушки переспать с фанатом клуба в случае победы над «Зенитом»

    «Енисей» опубликовал в твиттере пост после поражения от «Зенита» в матче 1/16 финала Кубка России.

    Перед игрой с петербуржцами одна из болельщиц «Енисея» пообещала фанату переспать с ним, если красноярцы выиграют у «Зенита».

    «Парень, мы старались», – сообщила пресс-служба «Енисея».

    • «Енисей» вел после первого тайма, однако проиграл в итоге со счетом 1:2.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6686

      ivanthebest 16 минут назад

      В погоне за "креативом", некоторые клубы уже совсем грань и лицо потеряли... Ещё бы устроили разборки на своей страничке кто, кого, тр..хнул!?

      0
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      Рейтинг: +3297

      paracetamol 30 минут назад

      Может она с болезнью какой витерической, проверить бы не мешало.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Shaitan. 1 час назад

      еще и 'мать', видимо хахаля себе найти решила таким способом)
      налетайте парни https://vk.com/id30393961

      1
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      Рейтинг: +946

      PUZIAKA 1 час назад

      Не поленился, нашел ее в ВК, парню повезло, на самом деле, что Зенит выиграл.

      5
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      Рейтинг: +1779

      Виталий Орехов > PUZIAKA 1 час назад

      Засада!!!

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