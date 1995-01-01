«Парень, мы старались». «Енисей» отреагировал на обещание девушки переспать с фанатом клуба в случае победы над «Зенитом»

«Енисей» опубликовал в твиттере пост после поражения от «Зенита» в матче 1/16 финала Кубка России.

Перед игрой с петербуржцами одна из болельщиц «Енисея» пообещала фанату переспать с ним, если красноярцы выиграют у «Зенита».

«Парень, мы старались», – сообщила пресс-служба «Енисея».

«Енисей» вел после первого тайма, однако проиграл в итоге со счетом 1:2.