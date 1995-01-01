Жирков проводит 90-й матч за сборную России. Это шестой показатель в истории

Полузащитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч 6-го тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

Для 36-летнего футболиста это 90-я игра в составе национальной команды.

По числу проведенных матчей в составе российской сборной Жирков занимает шестое место.

Опережают хавбека Александр Кержаков (91), Василий Березуцкий (101), Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

Жирков выступает за сборную России с 2005 года.

В его активе два гола и 11 результативных передач.

В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым