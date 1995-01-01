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    Жирков проводит 90-й матч за сборную России. Это шестой показатель в истории

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч 6-го тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

    Для 36-летнего футболиста это 90-я игра в составе национальной команды.

    По числу проведенных матчей в составе российской сборной Жирков занимает шестое место.

    Опережают хавбека Александр Кержаков (91), Василий Березуцкий (101), Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

    • Жирков выступает за сборную России с 2005 года.
    • В его активе два гола и 11 результативных передач.

    В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым

    Источник: «Бомбардир»

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