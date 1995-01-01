Рамос сравнялся с Касильясом по числу матчей за сборную Испании. Больше за испанцев не сыграл никто

Защитник «Реала» Серхио Рамос вышел на поле в матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной Фарерских островов.

Для 33-летнего игрока эта встреча стала 167-й в футболке сборной Испании. По этому показателю защитник сравнялся с голкипером «Порту» Икером Касильясом.