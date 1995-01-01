Рамос сравнялся с Касильясом по числу матчей за сборную Испании. Больше за испанцев не сыграл никто

Защитник «Реала» Серхио Рамос вышел на поле в матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной Фарерских островов.
Для 33-летнего игрока эта встреча стала 167-й в футболке сборной Испании. По этому показателю защитник сравнялся с голкипером «Порту» Икером Касильясом.
- Рамос дебютировал за сборную Испании в марте 2005 года, выйдя на замену в матче с Китаем (3:0).
- Лишь один футболист в Европе провел за свою национальную команду больше матчей – голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон (176).
- В отборочной кампании Евро-2020 Рамос забил четыре гола в пяти матчах.