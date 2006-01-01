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    Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии после поражения от Армении

    Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки принял решение уйти в отставку после матча отборочного цикла Евро-2020 с Арменией (2:4).

    «Я поговорил со всеми и решил уйти в отставку. Приходя на это место я верил, что мы выйдем на чемпионат Европы, но сделать это нам не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге наций. Больше я не главный тренер», – заявил Просинечки.

    Источник: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

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    Сегодня, 22:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +238

      ALEX TARAN 14 минут назад

      Хорошо армяшки надрали зад боснийцам,красавы... И обогнали их выйдя на 3место, если не ошибаюсь...

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