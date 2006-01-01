Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии после поражения от Армении

Хорошо армяшки надрали зад боснийцам,красавы... И обогнали их выйдя на 3место, если не ошибаюсь...
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки принял решение уйти в отставку после матча отборочного цикла Евро-2020 с Арменией (2:4).
«Я поговорил со всеми и решил уйти в отставку. Приходя на это место я верил, что мы выйдем на чемпионат Европы, но сделать это нам не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге наций. Больше я не главный тренер», – заявил Просинечки.
- После шести сыгранных туров боснийцы занимают четвертое место в таблице группы J, набрав семь очков.
- Помимо Боснии, в секстете находятся сборные Италии, Финляндии, Армении, Греции и Лихтенштейна.
- Просинечки возглавлял боснийцев с января 2018 года.
- Ранее 50-летний специалист работал в «Црвене», «Кайсериспоре» и сборной Азербайджана.