Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии после поражения от Армении

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки принял решение уйти в отставку после матча отборочного цикла Евро-2020 с Арменией (2:4).

«Я поговорил со всеми и решил уйти в отставку. Приходя на это место я верил, что мы выйдем на чемпионат Европы, но сделать это нам не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге наций. Больше я не главный тренер», – заявил Просинечки.