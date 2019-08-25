Главные новости дня. «Спартак» победил в Самаре, Моуринью ждет приглашения в «Реал»

AS: Моуринью отверг все летние предложения, поскольку ждет приглашения в «Реал».

«Я прямо сейчас стану мокрым». Журналиста «Матч ТВ» в прямом эфире поливало водой перед матчем ЦСКА – «Ахмат».

Лига 1. «Монако» вел в два мяча, но сыграл вничью с «Нимом»; Головин провел весь матч.

Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии. Нападающим интересуется ЦСКА.

Гол «Спартаку» – 6-й для лучшего бомбардира РПЛ Соболева.

РПЛ. «Спартак» победил в Самаре, «Арсенал» забил «Оренбургу».

«Реал» забил 20 голов после возвращения Зидана. 10 – на счету Бензема.

Карпин – о трансферах для чемпионства: «Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара».

Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали