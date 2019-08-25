Главные новости дня. «Спартак» победил в Самаре, Моуринью ждет приглашения в «Реал»

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    Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2019 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1345

      Александ1982 2 часа назад

      Спартак с победой! на допминутах вытянули , может начинает появляться характер!!!? много еще вопросов в защите!! но молодцы!!!всех с победой!!!

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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 2 часа назад

      Посмотрел шесть ресурсов,и не нашёл двух одинаковых таблиц первой пятёрки! Вывод :Регламент так накрутили,что никто и разобраться не может.Или не желает,выражая в своём варианте личные предпочтения "дежурного по хате"??? Вот так и живём-"авось да небось",и все прикидываются знатоками и профессионалами своего дела.

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