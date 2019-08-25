Карпин – о трансферах для чемпионства: «Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара»

Нормально Валера!!!!Игра Ростова в этом году радует,,,,смотрю частенько ,,хотя 40 лет уже как за КБ,,,,,
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог победе над «Рубином» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата России.
«Сейчас, конечно, у меня отходняк от таких нервов. Создали столько моментов… Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Тем не менее я горжусь ребятами. Сегодня они сделали все, что я им говорил, кроме попадания в створ ворот.
Проблема с реализацией? И? Будем исправлять, работать – вместо 30 будем наносить 50 ударов, может, забьем.
Травмированные Байрамян и Попов, если все сложится нормально, будут готовы к игре с «Локомотивом». Байрамян – 99 процентов, Попов – посмотрим.
Кто должен приехать, чтобы мы стали чемпионами? Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара», – сказал Карпин.
- Ростовский клуб набрал 14 очков и занимает третьей место в турнирной таблице. У «Краснодара», «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» столько же очков.
- Матч «Локомотив» – «Ростов» в рамках восьмого тура Премьер-лиги состоится 31-го августа.