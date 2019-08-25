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    Карпин – о трансферах для чемпионства: «Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог победе над «Рубином» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата России.

    «Сейчас, конечно, у меня отходняк от таких нервов. Создали столько моментов… Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Тем не менее я горжусь ребятами. Сегодня они сделали все, что я им говорил, кроме попадания в створ ворот.

    Проблема с реализацией? И? Будем исправлять, работать – вместо 30 будем наносить 50 ударов, может, забьем.

    Травмированные Байрамян и Попов, если все сложится нормально, будут готовы к игре с «Локомотивом». Байрамян – 99 процентов, Попов – посмотрим.

    Кто должен приехать, чтобы мы стали чемпионами? Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара», – сказал Карпин.

    • Ростовский клуб набрал 14 очков и занимает третьей место в турнирной таблице. У «Краснодара», «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» столько же очков.
    • Матч «Локомотив» – «Ростов» в рамках восьмого тура Премьер-лиги состоится 31-го августа.

    Источник: «Чемпионат»

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    25.08.2019 22:06
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11799

      slavutiq70 2 часа назад

      Нормально Валера!!!!Игра Ростова в этом году радует,,,,смотрю частенько ,,хотя 40 лет уже как за КБ,,,,,

      0
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Валера, "так и я могу, а ты вот Мурку сыграй". Не парься, всё у тебя идёт хорошо с МУЖИКАМИ! Нахер не нужны в Ростове азары и месси.

      0
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      Рейтинг: +489

      Санёк 17 4 часа назад

      Во какой у него аппетит,а Зидан к тебе помощь не нужен?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD 4 часа назад

      И с этим составом при нормальном воротчике можно шороху наводить, но и Дюпина, и Джанаева откровенно про..6али, а имеющиеся в наличии вратари - это даже не уровень ФНЛ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4818

      BRO_football 4 часа назад

      С Месси, Роналду и Азартом любой дурак сможет чемпионат России выиграть, а ты попробуй победить с тем, что есть.

      0
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      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > BRO_football 4 часа назад

      Бекиич, было дело, и с Новосельцевым в обороне умудрялся второе место занимать и Аякс 4-1 дрючить! )))

      4
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      Рейтинг: +656

      petr69 > MaxRnD 2 часа назад

      плохой у Бердыева футбол, и результат не всегда радует.Валера поинтереснее будет

      0
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      Рейтинг: +33

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 4 часа назад

      Фалькао к нам не поедет!!!. Твои же слова Валера.

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