Карпин – о трансферах для чемпионства: «Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог победе над «Рубином» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Сейчас, конечно, у меня отходняк от таких нервов. Создали столько моментов… Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Тем не менее я горжусь ребятами. Сегодня они сделали все, что я им говорил, кроме попадания в створ ворот.

Проблема с реализацией? И? Будем исправлять, работать – вместо 30 будем наносить 50 ударов, может, забьем.

Травмированные Байрамян и Попов, если все сложится нормально, будут готовы к игре с «Локомотивом». Байрамян – 99 процентов, Попов – посмотрим.

Кто должен приехать, чтобы мы стали чемпионами? Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара», – сказал Карпин.