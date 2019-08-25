AS: Моуринью отверг все летние предложения, поскольку ждет приглашения в «Реал»

Жозе Моуринью летом имел несколько предложений о продолжении карьеры (включая из сборных), но на все ответил отказом, поскольку рассчитывает, что в оставшиеся месяцы 2019 года его пригласят в мадридский «Реал».

Португалец готов рассматривать другие варианты в том случае, если испанцы до января не уволят Зинедина Зидана и не пригласят Моуринью. Сейчас специалист, чьим последним клубом был «Манчестер Юнайтед», работает экспертом на ТВ.