AS: Моуринью отверг все летние предложения, поскольку ждет приглашения в «Реал»

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Жозе Моуринью летом имел несколько предложений о продолжении карьеры (включая из сборных), но на все ответил отказом, поскольку рассчитывает, что в оставшиеся месяцы 2019 года его пригласят в мадридский «Реал».
Португалец готов рассматривать другие варианты в том случае, если испанцы до января не уволят Зинедина Зидана и не пригласят Моуринью. Сейчас специалист, чьим последним клубом был «Манчестер Юнайтед», работает экспертом на ТВ.
- Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
- В Мадриде португалец по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
- После двух туров Примеры «Реал» набрал четыре очка.