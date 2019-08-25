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    AS: Моуринью отверг все летние предложения, поскольку ждет приглашения в «Реал»

    Жозе Моуринью летом имел несколько предложений о продолжении карьеры (включая из сборных), но на все ответил отказом, поскольку рассчитывает, что в оставшиеся месяцы 2019 года его пригласят в мадридский «Реал».

    Португалец готов рассматривать другие варианты в том случае, если испанцы до января не уволят Зинедина Зидана и не пригласят Моуринью. Сейчас специалист, чьим последним клубом был «Манчестер Юнайтед», работает экспертом на ТВ.

    • Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
    • В Мадриде португалец по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
    • После двух туров Примеры «Реал» набрал четыре очка.

    Источник: AS

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    25.08.2019 14:16
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan 6 часов назад

      Ждём Жозе в сильном чемпионате. С ним ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЕЙ!)))

      1
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      Рейтинг: +3625

      sochi-2013 8 часов назад

      "Сбитый летчик."

      -1
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      Рейтинг: +681

      DMитрий 9 часов назад

      И всё таки Моуринью получил приглашение от Реала, но прошло уже 20 лет и в качестве зрителя на стадион. Но это уже другая история.

      1
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      Рейтинг: +184

      Я - легенда 10 часов назад

      Но там как бы Зидан. Недавно назначен и едва ли его снимут так скоро.

      В общем, мечтать не запретишь! ))

      1
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      Рейтинг: +711

      VVadic 11 часов назад

      Моур - ужасное решение. Скандалы и склоки уничтожат команду(((

      -1
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Скромное желание скромного человека.

      2
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      Рейтинг: +8419

      DeStar 12 часов назад

      я почему-то так и знал. Не надо, зидан может провалится, а вот моур вряд ли что-то изменит

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      Рейтинг: +12

      DyadyaWel > DeStar 12 часов назад

      Как болельщик Барсы желаю прихода Маура всем сердцем. Всё что у него получалось в последние годы - это оставлять пепелища после себя-любимого

      0
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      Рейтинг: +8419

      DeStar > DyadyaWel 11 часов назад

      ну надеюсь ты ждешь прихода маура всем сердцем в барселону)

      0
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      Рейтинг: +237

      Serega 68 > DyadyaWel 11 часов назад

      Как не странно бы звучало но 3 ЛЧ Реала Моура вклад
      какой пепел

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      Рейтинг: +10368

      Garrincha58 > DyadyaWel 11 часов назад

      да не стоит уповать на Моуриньо там и Зидан сейчас так же справится Реал сейчас не соперник Барсе да и Атлетико

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      Рейтинг: +10368

      Garrincha58 > Serega 68 11 часов назад

      это заслуга Роналду в большей степени чем Зидана

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      Рейтинг: +237

      Serega 68 > Garrincha58 11 часов назад

      Согласен Рона тоже

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