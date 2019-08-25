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    Лига 1. «Монако» вел в два мяча, но сыграл вничью с «Нимом»; Головин провел весь матч

    В третьем туре Лиги 1 «Монако» дома встретился с «Нимом». К перерыву хозяева вели в два мяча, но победное преимущество сохранить не сумели. На 56 минуте у красно-белых был удален Жемерсон.

    Россиянин Александр Головин провел полный матч. «Монако» благодаря очку покинул последнее место в таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

    Монако – Ним – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Слимани, 39; 2:0 – Бен-Йеддер, 42; 2:1 – Филиппото, 70; 2:2 – Денки, 82.

    Удаления: Жемерсон, 56 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2019 18:04
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3209

      dinar7777dinar 4 часа назад

      епать новость ! головин провел весь матч ))))) как будто не знай какая легенда. а вообщем ждем в 4 туре снова удаление у монако ))))

      1
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      Рейтинг: +363

      Сенситив 5 часов назад

      возьмут Слуцкого, вот тогда в Монако всё и наладица, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan 6 часов назад

      "...Головин провел весь матч..."
      Ужэ и ЭТО есть достижение?

      0
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      Рейтинг: +1128

      Фан666 6 часов назад

      Такое Монако ЦСКА сделает

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      Рейтинг: +3209

      dinar7777dinar > Фан666 4 часа назад

      убьет закатает в асфальт))))

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      Рейтинг: +11362

      bset 7 часов назад

      Надеюсь, Головин продолжит тащить и уедет в нормальную команду, где будет вместе с партнерами расти, а не в Монако тухнуть.

      0
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      Рейтинг: +10368

      Garrincha58 8 часов назад

      Головин перешёл в команду типа Амкар и надо было ему это, теперь ещё на 2 года без еврокубков

      0
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      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan > Garrincha58 6 часов назад

      куда взяли, туда и перешёл)

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      Рейтинг: +662

      Niko 8 часов назад

      Да уж, ну и Монако. Второй год не пойми как играют

      1
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      Рейтинг: +86

      Алексей 199 8 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Посадите этого неуча на лавку , авось начнёте побеждать

      -6
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      Рейтинг: +1100

      CSKA471 > Алексей 199 6 часов назад

      Полуфабрикат прикрой ладонью

      0
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 8 часов назад

      Головин,ты ещё уверен,что попал куда следует???

      1
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      Рейтинг: +1483

      koli4ka > Агасфер 6 часов назад

      а его кто-то сильно спрашивал,когда из конюшни продавали???

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      ...
      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan > koli4ka 6 часов назад

      ...или, бытьможет, им кто-то НА САМОМ ДЕЛЕ СИЛЬНЫЙ из приличного чемпионатаинтересовался?))++

      -1
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      Рейтинг: +892

      Стаz 8 часов назад

      "Благодаря очку покинул последнее место в таблице". Может не стоило так опускаться?

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      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan > Стаz 6 часов назад

      не стоило)))

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      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan > Стаz 6 часов назад

      надо было подниматься)))

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