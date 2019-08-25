Лига 1. «Монако» вел в два мяча, но сыграл вничью с «Нимом»; Головин провел весь матч

епать новость ! головин провел весь матч ))))) как будто не знай какая легенда. а вообщем ждем в 4 туре снова удаление у монако ))))
В третьем туре Лиги 1 «Монако» дома встретился с «Нимом». К перерыву хозяева вели в два мяча, но победное преимущество сохранить не сумели. На 56 минуте у красно-белых был удален Жемерсон.
Россиянин Александр Головин провел полный матч. «Монако» благодаря очку покинул последнее место в таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур
Голы: 1:0 – Слимани, 39; 2:0 – Бен-Йеддер, 42; 2:1 – Филиппото, 70; 2:2 – Денки, 82.
Удаления: Жемерсон, 56 – нет.