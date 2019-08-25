Лига 1. «Монако» вел в два мяча, но сыграл вничью с «Нимом»; Головин провел весь матч

В третьем туре Лиги 1 «Монако» дома встретился с «Нимом». К перерыву хозяева вели в два мяча, но победное преимущество сохранить не сумели. На 56 минуте у красно-белых был удален Жемерсон.

Россиянин Александр Головин провел полный матч. «Монако» благодаря очку покинул последнее место в таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

Монако – Ним – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Слимани, 39; 2:0 – Бен-Йеддер, 42; 2:1 – Филиппото, 70; 2:2 – Денки, 82.

Удаления: Жемерсон, 56 – нет.

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