«Я прямо сейчас стану мокрым». Журналиста «Матч ТВ» в прямом эфире поливало водой перед матчем ЦСКА – «Ахмат»

Прямое включение журналиста «Матч ТВ» Евгения Евневича перед матчем седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» не получилось штатным. Внезапно корреспондента стала обливать пушка для увлажнения поля.

Несмотря на полив, Евневич продолжал выступать в прямом эфире. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене».

ЦСКА в РПЛ идет шестым.

«Ахмат» занимает 12-е место.

Последняя очная встреча завершилась минимальной победой ЦСКА.