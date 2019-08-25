«Я прямо сейчас стану мокрым». Журналиста «Матч ТВ» в прямом эфире поливало водой перед матчем ЦСКА – «Ахмат»

Да хоть говна хлебни,про вас вё понятно было ещё после матча с Пасуш
Прямое включение журналиста «Матч ТВ» Евгения Евневича перед матчем седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» не получилось штатным. Внезапно корреспондента стала обливать пушка для увлажнения поля.
Несмотря на полив, Евневич продолжал выступать в прямом эфире. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене».
- ЦСКА в РПЛ идет шестым.
- «Ахмат» занимает 12-е место.
- Последняя очная встреча завершилась минимальной победой ЦСКА.
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— Kazansky Den (@kazanskyden79) August 25, 2019