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    «Я прямо сейчас стану мокрым». Журналиста «Матч ТВ» в прямом эфире поливало водой перед матчем ЦСКА – «Ахмат»

    Прямое включение журналиста «Матч ТВ» Евгения Евневича перед матчем седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» не получилось штатным. Внезапно корреспондента стала обливать пушка для увлажнения поля.

    Несмотря на полив, Евневич продолжал выступать в прямом эфире. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене».

    • ЦСКА в РПЛ идет шестым.
    • «Ахмат» занимает 12-е место.
    • Последняя очная встреча завершилась минимальной победой ЦСКА.

    Источник: Твиттер Дениса Казанского

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    25.08.2019 15:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1464

      С-Пб on-line 4 часа назад

      Да хоть говна хлебни,про вас вё понятно было ещё после матча с Пасуш

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Из Твери Леха 4 часа назад

      Губерниев уже выписывает премию за профессиональный подвиг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      GrizzlyD 7 часов назад

      голимые эфирные понты, обосрались в день матча порту-краснодар, сейчас пытаются наверстать, но увы, нормальных болел не пробьешь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Алексей 199 8 часов назад

      Это Кандилаки постаралась

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4007

      3a zenit 8 часов назад

      вообще то это понты для эфира,он же в курсе был 100% какой радиус и где поливает.Конченые твари пытаются перебить вкус дерьма в своём рту после обсера Порту-Краснодар.Тьфу на вас!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11362

      bset 8 часов назад

      Достаточно профессионально продолжить репортаж. Красава)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3522

      APchelov 9 часов назад

      Сдаётся мне, он не случайно там оказался. Как ещё привлечь внимание

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Niko 9 часов назад

      Красавец вообще )))

      0
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 10 часов назад

      Представителя этого позорного,антинародного,канала можно было полить и из ассенизаторской машины.

      9
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      Рейтинг: +10754

      sssrspartak > Агасфер 10 часов назад

      БРАВО!ДАВНО ПОРА!ХОТЯБЫ СОБРАТЬ КОМЕНТЫ И ВЫЛИТЬ

      4
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      Рейтинг: +641

      GSmall 10 часов назад

      Прикольно было.Хаха словил

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