Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Ахмат

25.08.2019, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур ЦСКА - Ахмат Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 16:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
15 тур
23 ноября, пятница 18:00 Ахмат 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Ахмат 0:3 ЦСКА
8 тур
27 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Ахмат 0:1 ЦСКА
6 тур
10 сентября, суббота 20:30 ЦСКА 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 16:00 Ахмат 1:2 ЦСКА
3 тур
13 августа, среда 20:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
Россия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
27 марта, четверг 20:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 15:45 ЦСКА 4:1 Ахмат
11 тур
28 сентября, суббота 16:00 Ахмат 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
28 октября, воскресенье 16:00 Ахмат 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Ахмат
12 тур
10 июня, пятница 18:45 Ахмат 2:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 0:3 ЦСКА
10 тур
10 мая, понедельник 14:00 ЦСКА 4:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 18:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
11 июля, суббота 18:45 Ахмат 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
17 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 2:0 Ахмат
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Ахмат 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 00:00 Ахмат 1:0 ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +2231

    river31 25 августа 2019, 18:25

    С победой армейцев!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 25 августа 2019, 18:05

    Уууууу Колян положил))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 25 августа 2019, 18:04

    Федя ,второй закидыва))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 25 августа 2019, 17:58

    Ссылку кто кинет на трансляцию?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 > sobaka120982 25 августа 2019, 18:03

    На Goool.org всегда ищи,там все есть

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > Mirak92 25 августа 2019, 18:26

    Спасибо

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +145

    Danjer 25 августа 2019, 17:53

    Суkи, ****** Россия ***** не показывают по телевизору......

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +212

    Kalida > Danjer 25 августа 2019, 18:50

    телевизор уже незачем смотреть, да и сам он уже не нужен)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 25 августа 2019, 17:51

    Ну вот еще пеналь не дал против коней

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2231

    river31 25 августа 2019, 17:40

    СуперМарио сегодня просто незаменим!!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x > river31 25 августа 2019, 17:41

    да Марио хорош и гол тоже вот только судья карманный.

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 > x-x-x-x-x 25 августа 2019, 17:56

    С бинокля взятку наблюдпл?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5256

    Агасфер > Mirak92 25 августа 2019, 18:35

    Он агент Федуна,по этой линии.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 25 августа 2019, 17:40

    стыд и позор тем кто тут мне минусы ставить а ведь правда глаза колить. из за таких людей иногда думаешь правильно вас имеют воры в кремле. но потом знаешь что есть и нормальные адекваты.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1154

    Стаz > x-x-x-x-x 25 августа 2019, 18:03

    Ты хотя бы по русски научись грамотно писать, умник.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x > Стаz 25 августа 2019, 18:15

    А давай поспорим кто из нас грамотно пишеть? Я на руском и еще на двух языках могу а ты и русский так называемый не мой родной. Дятель блин

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1154

    Стаz > x-x-x-x-x 25 августа 2019, 18:17

    Я вижу по коментарию, где пять ошибок. Ты бы не смешил пользователей. Кстати странное имя у тебя "Дятел", у вас у всех у зверьков такие имена?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5256

    Агасфер 25 августа 2019, 17:29

    Прекрасный гол сотворили отнюдь не неприкасаемые любимцы Гончара,а трудяги-Кучаев-Бийол-Фернандес.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 25 августа 2019, 17:29

    Марио вдохновила семья на ВЭБ арене))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 