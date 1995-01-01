Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Моуринью стал экспертом Sky Sports и будет работать на матчах АПЛ

    Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присоединился к составу экспертов Sky Sports.

    Впервые португалец выступит в студии телеканала в воскресенье, 11 августа, во время матча первого тура АПЛ между своими двумя бывшими командами (начало – 16:30 по московскому времени).

    «Премьер-лига – это особенный турнир для меня, который требует очень тяжелой работы для победы, и вы просто не можете отвести взгляд от еженедельных матчей.

    Sky Sports – дом АПЛ, и мне приятно присоединиться к этой команде и помочь понять и объяснить, что происходило в каждом матче.

    Футбол – это огромная страсть, которая очень много значит для болельщиков. И я с нетерпением жду стать частью АПЛ вместе с ними, пока не вернусь на свое место у боковой линии», – сказал Моуринью.

    • 56-летний специалист возглавлял «Челси» с июня 2004-го по сентябрь 2007 года и с июня 2013-го по декабрь 2015 года, трижды выиграв с командой чемпионат Англии.
    • «Манчестер Юнайтед» Моуринью тренировал с мая 2016 года по декабрь 2018-го, завоевав с клубом Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru