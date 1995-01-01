Моуринью стал экспертом Sky Sports и будет работать на матчах АПЛ

Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присоединился к составу экспертов Sky Sports.
Впервые португалец выступит в студии телеканала в воскресенье, 11 августа, во время матча первого тура АПЛ между своими двумя бывшими командами (начало – 16:30 по московскому времени).
«Премьер-лига – это особенный турнир для меня, который требует очень тяжелой работы для победы, и вы просто не можете отвести взгляд от еженедельных матчей.
Sky Sports – дом АПЛ, и мне приятно присоединиться к этой команде и помочь понять и объяснить, что происходило в каждом матче.
Футбол – это огромная страсть, которая очень много значит для болельщиков. И я с нетерпением жду стать частью АПЛ вместе с ними, пока не вернусь на свое место у боковой линии», – сказал Моуринью.
- 56-летний специалист возглавлял «Челси» с июня 2004-го по сентябрь 2007 года и с июня 2013-го по декабрь 2015 года, трижды выиграв с командой чемпионат Англии.
- «Манчестер Юнайтед» Моуринью тренировал с мая 2016 года по декабрь 2018-го, завоевав с клубом Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.