Моуринью стал экспертом Sky Sports и будет работать на матчах АПЛ

Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присоединился к составу экспертов Sky Sports.

Впервые португалец выступит в студии телеканала в воскресенье, 11 августа, во время матча первого тура АПЛ между своими двумя бывшими командами (начало – 16:30 по московскому времени).

«Премьер-лига – это особенный турнир для меня, который требует очень тяжелой работы для победы, и вы просто не можете отвести взгляд от еженедельных матчей.

Sky Sports – дом АПЛ, и мне приятно присоединиться к этой команде и помочь понять и объяснить, что происходило в каждом матче.

Футбол – это огромная страсть, которая очень много значит для болельщиков. И я с нетерпением жду стать частью АПЛ вместе с ними, пока не вернусь на свое место у боковой линии», – сказал Моуринью.