Главные новости дня. «Спартак» подписал Тиля, Нобоа перешел в «Сочи»

Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за боязни провалить тест на допинг.

«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом», если пройдет «Порту».

«МЮ» объявил о трансфере Магуайра.

«Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой» в случае победы над «Туном».

Наингголан перешел из «Интера» в «Кальяри».

«Ливерпуль» подписал экс-вратаря «Вест Хэма».

Bild: «Динамо» купит форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов.

«Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба.

Нобоа стал игроком «Сочи».

Глушаков дебютировал за «Ахмат».

Удивительно: «ПСЖ» больше не разбрасывается деньгами