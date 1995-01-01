Главные новости дня. «Спартак» подписал Тиля, Нобоа перешел в «Сочи»

Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за боязни провалить тест на допинг.
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом», если пройдет «Порту».
«МЮ» объявил о трансфере Магуайра.
«Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой» в случае победы над «Туном».
Наингголан перешел из «Интера» в «Кальяри».
«Ливерпуль» подписал экс-вратаря «Вест Хэма».
Bild: «Динамо» купит форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов.
«Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба.
Нобоа стал игроком «Сочи».
Глушаков дебютировал за «Ахмат».
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