Пол Бердыевского Ростова в Сочи , только то были МУЖИКИ , которые у Баварии выигрывали и с Атлетико на равных играли , а сейчас сброд , шатающийся по разным клубам , как отбросы !
«Сочи» в своем твиттере объявил о переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа.
Детали трансфера пока неизвестны. Эквадорец заключил с новым клубом двухлетний контракт.
В составе «Сочи» 34-летний футболист будет играть под 16-м номером.
- Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 года.
- За петербургский клуб хавбек провел 22 матча, забил один гол и сделал шесть ассистов.
- Во второй половине сезона-2017/18 сдавался в аренду «Рубину».