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    Нобоа стал игроком «Сочи»

    «Сочи» в своем твиттере объявил о переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа.

    Детали трансфера пока неизвестны. Эквадорец заключил с новым клубом двухлетний контракт.

    В составе «Сочи» 34-летний футболист будет играть под 16-м номером.

    • Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 года.
    • За петербургский клуб хавбек провел 22 матча, забил один гол и сделал шесть ассистов.
    • Во второй половине сезона-2017/18 сдавался в аренду «Рубину».

    Источник: Официальный твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии13
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      Рейтинг: +36147

      ROSTOV SUPER 5 минут назад

      Пол Бердыевского Ростова в Сочи , только то были МУЖИКИ , которые у Баварии выигрывали и с Атлетико на равных играли , а сейчас сброд , шатающийся по разным клубам , как отбросы !

      1
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      Рейтинг: +2757

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Лучше бы туда Оздоева , Нобоа оставили бы !

      1
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      Рейтинг: +2633

      Путник 13 > САДЫЧОК 17 минут назад

      Оздоев хорошо сейчас играет..

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      Рейтинг: +2757

      САДЫЧОК > Путник 13 5 минут назад

      С Краснодаром это было самое ужасное!( дважды упал на ровном месте , потому что сил нет , несколько раз не точно отдавал пас в самых простых ситуациях !Это , очень слабый игрок !

      0
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      Рейтинг: +609

      lysenkoff > САДЫЧОК 46 секунд назад

      у Оздоева паспорт есть и он младше, тут выбор очевиден)))

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      Рейтинг: +412

      R015RK 35 минут назад

      Газпром зажрался

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      Рейтинг: +1237

      x-x-x-x-x 44 минуты назад

      уже три клуба в РПЛ под одним хозяином. а это вроде запрещено но увы в России закон не действует

      1
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      Рейтинг: +1642

      zritelx > x-x-x-x-x 20 минут назад

      Про это и разговор, с Оренбургом что-то придумали возложив на дочку Газпрома титул главного спонсора, хотя все все понимают, а вот с Сочи пока не ясно, хотя ты прав - один хозяин.

      0
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      Рейтинг: +1642

      zritelx 1 час назад

      Очень интересно, неужели и на самом деле создается фарм-клуб Зенита, но наоборот- туда направляют игроков сидящих на хороших контрактах , но не нужные Семаку, надо разгружать зарплатную ведомость- УЕФА может и обратить внимание на покупки клуба и его доходы. Кто финансирует на самом деле Сочи- загадка.

      3
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      Рейтинг: +1675

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Удачи мужик.

      4
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      Рейтинг: +689

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Действительно, не хватает Зе Болотного в нападении, чтобы назвать команду Сочи, официальным представителем Зенита на юге России...

      4
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      Рейтинг: +54

      persuha 1 час назад

      В Рубин надо было возвращаться

      0
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      Рейтинг: +1272

      sobaka120982 > persuha 54 минуты назад

      Но рубин на омоложение идет

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