«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом», если пройдет «Порту»

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, который пройдет после игр 3-го квалификационного раунда.

Определены пары, которые поборются за выход в групповой этап турнира. «Краснодар» в случае прохода «Порту» сыграет с победителем пары «Истанбул» – «Олимпиакос» за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Путь представителей лиг

«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина)

«Истанбул» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) – «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) – «Славия» (Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) – ПАОК (Греция) / «Аякс» (Голландия)

Проигравшие команды продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.