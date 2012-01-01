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    «Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом», если пройдет «Порту»

    В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, который пройдет после игр 3-го квалификационного раунда.

    Определены пары, которые поборются за выход в групповой этап турнира. «Краснодар» в случае прохода «Порту» сыграет с победителем пары «Истанбул»«Олимпиакос» за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

    Путь представителей лиг

    «Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина)
    «Истанбул» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)

    Путь чемпионов

    «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) – «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
    ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) – «Славия» (Чехия)
    АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) – ПАОК (Греция) / «Аякс» (Голландия)

    Проигравшие команды продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

    • Матчи 3-го квалификационного раунда пройдут 6-7 и 13 августа.
    • Встречи раунда плей-офф запланированы на 20-21 и 27-28 августа

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +639

      Alex Flash 1 минуту назад

      Офигительная квалификация. Порту стоит ниже Истамбула

      0
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      Рейтинг: +7157

      KLIM777 > Alex Flash 9 секунд назад

      с чего ты решил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1094

      den161 1 час назад

      а по моему сейчас проигравшие еще будут биться за групповую стадию ЛЕ, или путаю?

      0
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      ...
      Рейтинг: +237

      klimovich > den161 24 минуты назад

      Из нечемпионского пути - нет. Из чемпионского - да.

      0
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      Рейтинг: +10156

      Garrincha58 1 час назад

      шансов 10% из 100

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1666

      ухоженный крокодил > Garrincha58 36 минут назад

      (10 из 100)Что ты будешь нормальным человеком, сказали когда ты родился.
      И ведь угадали, хрен пойми, что вышло.

      1
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      Рейтинг: +610

      Валерий2705 1 час назад

      Если будет как с Зенитом, то никакого возможно пройдёт и быть не может. Сейчас наверно начнут в меня гавном кидать, мол отскочили, радуйтесь) но по игре, Краснодар был хуже, Порту дома сыграет лучше Зенита, у Дзюбы было два прекрасных момента, Марега в такой ситуации завалит, глазом не моргнет. От души удачи Краснодару, но будет тяжко!

      4
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      Рейтинг: +267

      dmzeus > Валерий2705 1 час назад

      Да, шансов конечно мало) 2ой тайм действительно слабый был. Но посмотрим, может будет чудо)

      1
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      Рейтинг: +5558

      mihail200606 1 час назад

      Если.. У Краснодара выпал самый хреновый вариант наверное..

      2
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