«МЮ» объявил о трансфере Магуайра

«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестера».

С игроком подписан контракт на шесть лет.

«Я рад, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Мне очень нравилось играть в «Лестере», и я хотел бы поблагодарить всех в клубе, а также болельщиков – за их фантастическую поддержку в течение последних двух сезонов», – сказал Магуайр.