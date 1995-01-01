«МЮ» объявил о трансфере Магуайра

Конечно это круто, но что делать с остальными, разве что только разрубить по частям и солить, как огурцы, в банке и теперь у МЮ номинально 7 центровых, хотя играют с 2мя + еще в центре могут сыграть Шоу, Менса и Дармиан
«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестера».
С игроком подписан контракт на шесть лет.
«Я рад, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Мне очень нравилось играть в «Лестере», и я хотел бы поблагодарить всех в клубе, а также болельщиков – за их фантастическую поддержку в течение последних двух сезонов», – сказал Магуайр.
- Ранее сообщалось, что зарплата 26-летнего футболиста составит 5,5 миллиона евро в год, сумма трансфера – 80 миллионов фунтов.
- В прошлом сезоне игрок провел 32 матча за клуб из Лестера и забил три гола.