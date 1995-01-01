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    «МЮ» объявил о трансфере Магуайра

    «Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестера».

    С игроком подписан контракт на шесть лет.

    «Я рад, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Мне очень нравилось играть в «Лестере», и я хотел бы поблагодарить всех в клубе, а также болельщиков – за их фантастическую поддержку в течение последних двух сезонов», – сказал Магуайр.

    • Ранее сообщалось, что зарплата 26-летнего футболиста составит 5,5 миллиона евро в год, сумма трансфера – 80 миллионов фунтов.
    • В прошлом сезоне игрок провел 32 матча за клуб из Лестера и забил три гола.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6858

      Skull_Boy 11 минут назад

      Конечно это круто, но что делать с остальными, разве что только разрубить по частям и солить, как огурцы, в банке и теперь у МЮ номинально 7 центровых, хотя играют с 2мя + еще в центре могут сыграть Шоу, Менса и Дармиан

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      Рейтинг: +5840

      FanatSerj 48 минут назад

      защитники по 100-ке это уже норм )))

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      Рейтинг: +3051

      dinar7777dinar 55 минут назад

      Нормально мю закупается

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      Рейтинг: +1032

      Marley Bob 55 минут назад

      Супер трансфер.самая проблемная позиция МЮ закрыта.

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