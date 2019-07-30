Удивительно: «ПСЖ» больше не разбрасывается деньгами

Может, это поможет выиграть Лигу чемпионов?

Мы привыкли к тому, что в последние годы «ПСЖ» много денег тратит на трансферы. Зачастую клуб разбрасывался ими безрассудно: покупал не тех игроков, переплачивал, велся на медийность футболиста.

Хавьер Пасторе, Йоан Кабай, Анхель Ди Мария, Крыховяк, Гуэдеш, Хесе Родригес, Неймар – список игроков, не оправдавших своих денег, реально большой.

Последней опрометчивой покупкой «ПСЖ» стал Леандро Паредес, за которого заплатили 40 миллионов евро. За полгода в Париже Паредес так и не стал железно-основным, а Тухель был недоволен его игрой.

С того момента «ПСЖ» совершает только точечные сделки.

Этим летом клуб потратил всего 80 миллионов на новых игроков. В «ПСЖ» пришли Эррера (бесплатно), Гуйе (30 млн), Сарабия (16 млн), Диалло (32 млн). Покупка каждого игрока логична и адекватна в финансовом плане.

У «ПСЖ» никогда не было сильного оборонительного игрока в центре поля. У них всегда были крутые атакующие центральные полузащитники (Верратти, Рабьо, Дракслер, Ло Чельсо, да даже Паредес), но за ними некому было подчищать. В важные моменты это приводило к провалам в опорной зоне.

Все последние попытки подписать отбирающего опорника провалились (Крыховяк, Диарра, Стамбули). Этим летом в Париже психанули и решили навсегда закрыть этот вопрос, подписав Эрреру и Гуйе.

Эррера всегда был одним из лидеров АПЛ по оборонительным действиям и возвратам владения. Его атакующий потенциал ограничен, но во всем, что касается защитных действий – он всегда был одним из лучших. Отличная покупка, учитывая, что он пришел свободным агентом.

Идрисса Гуйе четыре сезона подряд в АПЛ попадал в четверку игроков, которые чаще всего возвращают владение своей команде. В этих компонентах он опережал и Эрреру.

Итого – всего 30 миллионов на лучших полузащитников АПЛ по оборонительным действиям.

Покупка Сарабии – вообще один из лучших трансферов этого лета по соотношению цены и качества. В прошлом сезоне Сарабия был единственным в Испании, кроме Месси, кто забил больше 10 голов и отдал больше 10 ассистов. Сарабия крут в прессинге, в дриблинге на сжатых пространствах и может сыграть на любой позиции в атаке. «ПСЖ» заплатил всего 18 миллионов, удачно воспользовавшись пунктом о выкупе в контракте игрока.

twit text — SPORF (@Sporf) July 30, 2019

Последняя покупка Абду Диалло за 32 миллиона. «ПСЖ» нагло забрал у «Боруссии» их главного центрального защитника – в прошлом сезоне никто на этой позиции в Дортмунде не играл чаще Диалло. Учитывая, возраст футболиста (23 года) и нынешние трансферные цены – очень удачное подписание.

Вы скажите, что у «ПСЖ» теперь перебор центральных защитников. Сейчас в клубе их четверо: Маркиньос, Тиаго Силва, Кимпембе и Диалло. Тухель в прошлом сезоне часто использовал схему с тремя центральными защитниками – так игроков будет уместить на поле ещe легче. Тем более, что Тиаго Силве через месяц исполняется 35 лет.

Как теперь изменится «ПСЖ»

В предсезонных матчах Тухель выставлял схему с двумя центральными защитниками. Обычно это было 4-2-2-2, где один из центральных полузащитников оборонительный (Эррера), двое атакующих полузащитников часто смещаются в центр (Драслер и Сарабия), а в нападении – Кавани и Мбаппе.

twit text — Between The Posts (@BetweenThePosts) August 3, 2019

Пока сезон не начался, сложно оценивать, как будет выглядеть команда. Вероятно, сам Тухель до конца не определился со схемой и основным составом. Даже в матче за Суперкубок он резко перестроился и сыграл с пятью защитниками против «Ренна». Если не видели, парижане победили 2:1 и взяли седьмой Суперкубок подряд.

Но от одного нового принципа Тухель не отошел – в центре поля снова вышел оборонительный полузащитник (Эррера). Это один из главных маркеров нового «ПСЖ».

Другая отличительная черта новой команды – отсутствие Неймара. Без бразильца «ПСЖ» теряет в креативе (но есть достойные замены), зато становится более сбалансированным: Неймар слабо работал без мяча, его всегда приходилось кому-то страховать.

Кстати, как там Неймар?

По-прежнему хочет уйти (руководство тоже за), но никак может этого сделать из-за огромных денег, которые за него хочет выручить «ПСЖ». Сейчас он вернулся к тренировкам, но уже успел демонстративно не поздороваться с директором клуба Леандро.

Матч за Суперкубок Неймар смотрел с трибун. После финального свистка он спустился на поле и тоже получил медаль.

После празднования с кубком «ПСЖ» выстроился для общекомандного фото. Подходя к партнерам, Неймар остановился рядом с сидящим Верратти, который что-то ему сказал. Неймар возмущенно поднял руки и с непониманием посмотрел на итальянца.

Пока Неймар возмущался, Мбаппе вытолкнул его из кадра и отвернулся. Все было похоже на то, что француз заступился за Верратти и вступает в открытый конфликт с Неймаром.

twit text — boohooMAN (@boohooMAN) August 3, 2019

Но все оказалось шуткой. Изначально Верратти сказал Неймару что-то грубое, а потом, пока бразилец стоял опешившим, обнял и затянул его ко всей команде. Мбаппе тоже, улыбаясь, обнял партнера.

Правда, сам Неймар, похоже, не оценил прикол.

Он реально поверил, что его партнеры не хотят, чтобы он с ними фоткался. После того, как его оттолкнули, он стоял рядом с командой и не хотел к ним подходить. Верратти буквально с силой затащил его обратно.

На фотографии, которую «ПСЖ» выложил у себя в твиттере, он натянул кепку на лицо и опустил голову, как бы показывая, что недоволен.

Про истерики и падение Неймара у нас выходил шикарный материал:

Неймар ушел из «Барсы», чтобы стать лучше Месси. А теперь ноет и просится обратно