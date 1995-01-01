Неймар демонстративно не поприветствовал Леонардо на тренировке «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо посетил тренировку первой команды в китайском Шеньчжене. На ней с ним поздоровались все футболисты, кроме Неймара.
Бразилец, как пишет RMC Sport, демонстративно прошел мимо соотечественника и не поприветствовал его. В Китае французы готовятся к матчу за Суперкубок Франции против «Ренна».
- Ранее Леонардо публично отчитал Неймара.
- Нападающий заявлял о своем желании покинуть парижан.
- Неймар хочет вернуться в «Барселону», а качестве альтернативы рассматривает «Реал», «Ювентус»и «Баварию».