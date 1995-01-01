Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    L’Equipe: Тухель разочарован Паредесом. Хавбек может покинуть «ПСЖ» летом

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть команду в летнее трансферное окно.

    Как сообщает L’Equipe со ссылкой на источник в парижском клубе, аргентинец никого не убедил в своих качестве и эффективности. Кроме того, главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не скрывает своего разочарования в футболисте.

    Клуб может в среднесрочной перспективе рассмотреть вопрос о продаже хавбека этим летом.

    • Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 миллионов евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за парижан 17 матчей и сделал одну результативную передачу.

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:53
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68438

      zigbert 7 минут назад

      Слишком недолог оказался путь в Париж.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12698

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Ситуация, полный тухляк!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Фанат Рубина 50 минут назад

      я по его игре в зените видел что это никчемный футболист..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +382

      VVadic > Фанат Рубина 18 минут назад

      Глупости. Был на стадионе СПб. Он был лучшим на поле. Тухель-протухель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      Борат 1 час назад

      зенит конечно чётко паредеса впарил

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2022

      Fan Loko mik 1 час назад

      Кто ж его теперь купит? Да ещё и за 40 лямов! Наверное......зенит.......только за 60 обратно!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3961

      ilichkadr > Fan Loko mik 1 час назад

      Чтобы продать что-нибудь не нужное, надо купить что-нибудь не нужное. Зенит так и поступил. Парадеса продал, а Раковского купил, еще и наварился. Кому бы теперь Маркизио впарить..........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      aleks.meskini12 > ilichkadr 50 минут назад

      Маркизио китайцам нужен)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6364

      parevg 1 час назад

      Прочитал заголовок и ахнул - АХТО они????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5703

      Asbjorn 1 час назад

      вообще один из самых странных трансферов ПСЖ,надо быть полным идиотом что бы покупать Паредеса по такой цене

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Ашет Арбузян 1 час назад

      Тухель вообще странный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10327

      bset 1 час назад

      Красавцы, конечно. Но Гинера еще далеко)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      TOMSON 1 час назад

      До сих пор не понимаю, как его Зенит продать умудрился. Да в РПЛ он не сильно выделялся.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru