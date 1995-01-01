L’Equipe: Тухель разочарован Паредесом. Хавбек может покинуть «ПСЖ» летом

Слишком недолог оказался путь в Париж.
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает L’Equipe со ссылкой на источник в парижском клубе, аргентинец никого не убедил в своих качестве и эффективности. Кроме того, главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не скрывает своего разочарования в футболисте.
Клуб может в среднесрочной перспективе рассмотреть вопрос о продаже хавбека этим летом.
- Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел за парижан 17 матчей и сделал одну результативную передачу.