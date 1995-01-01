L’Equipe: Тухель разочарован Паредесом. Хавбек может покинуть «ПСЖ» летом

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает L’Equipe со ссылкой на источник в парижском клубе, аргентинец никого не убедил в своих качестве и эффективности. Кроме того, главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не скрывает своего разочарования в футболисте.

Клуб может в среднесрочной перспективе рассмотреть вопрос о продаже хавбека этим летом.