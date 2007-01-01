Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за боязни провалить тест на допинг

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез остался вне заявки на матч Суперкубка Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 по пенальти) из-за опасений по поводу лекарств, которые ему давали в сборной Алжира.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Марез позвонил ему после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет сыграть с «Ливерпулем».

«Я ответил, что это здорово. Но мы не знали, какие лекарства он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча был бы рискованным. Поэтому мы и не стали включать его в заявку и выпускать на поле всего на несколько минут. Надеюсь, к следующей игре против «Вест Хэма» Марез вернется в строй», – сказал Гвардиола.