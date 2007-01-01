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    Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за боязни провалить тест на допинг

    Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез остался вне заявки на матч Суперкубка Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 по пенальти) из-за опасений по поводу лекарств, которые ему давали в сборной Алжира.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Марез позвонил ему после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет сыграть с «Ливерпулем».

    «Я ответил, что это здорово. Но мы не знали, какие лекарства он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча был бы рискованным. Поэтому мы и не стали включать его в заявку и выпускать на поле всего на несколько минут. Надеюсь, к следующей игре против «Вест Хэма» Марез вернется в строй», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (1:1, 5:4 по пенальти).
    • В финале Кубка Африки Алжир благодаря голу на второй минуте обыграл Сенегал (1:0).

    Источник: BBC

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