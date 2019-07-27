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    «Спартак» – о первом голе «Тамбова»: «Спорный эпизод был трактован против нас» 

    «Спартак» опубликовал отчет о матче 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2). В нем пресс-служба клуба негативно высказалось о трактовке арбитром эпизода с первым голом «Тамбова».

    «Фернандо опасно выстрелил со штрафного, футболист «Тамбова», находившийся в своей штрафной, отбил мяч выставленным вперед локтем, но Вилков не посчитал это нарушением правил и пенальти не назначил.

    Зато следующий спорный эпизод вновь был трактован против «Спартака». Центральный защитник «Тамбова» Гогуа отправил мяч в сетку наших ворот, но мгновением ранее боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд. Однако затем, после совещания лайнсмена с Вилковым, гол был засчитан», – говорится в отчете.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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