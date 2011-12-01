«Химки» установили рекорд ФНЛ по числу забитых голов в первых трех турах

«Химки» стали рекордсменом второго по силе российского футбольного дивизиона.

Подмосковная команда забила в первых трех турах ФНЛ 12 голов, что ранее не удавалось никому.

«Химки» на старте сезона одержали победы над «Лучом» (5:2), «Авангардом» (3:0) и «Текстильщиком» (4:1).

Предыдущий рекорд принадлежал «Алании», которая в сезоне-2011/12 отличилась в трех первых турах 10 раз.

Если же говорить о первом российском дивизионе за всю историю, то химчане превзошли показатели новороссийского «Черноморца» в сезоне-1994 и пермской «Звезды» годом ранее, которые забили по 11 мячей.