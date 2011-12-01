Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    «Химки» установили рекорд ФНЛ по числу забитых голов в первых трех турах

    «Химки» стали рекордсменом второго по силе российского футбольного дивизиона.

    Подмосковная команда забила в первых трех турах ФНЛ 12 голов, что ранее не удавалось никому.

    «Химки» на старте сезона одержали победы над «Лучом» (5:2), «Авангардом» (3:0) и «Текстильщиком» (4:1).

    Предыдущий рекорд принадлежал «Алании», которая в сезоне-2011/12 отличилась в трех первых турах 10 раз.

    Если же говорить о первом российском дивизионе за всю историю, то химчане превзошли показатели новороссийского «Черноморца» в сезоне-1994 и пермской «Звезды» годом ранее, которые забили по 11 мячей.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1606

      absent32 38 минут назад

      в этом году химки одни из главных претендентов на повышение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13437

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Прорвало! Талалаев-революшен.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79067
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72627
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru