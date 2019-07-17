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    «РБ»: Лапочкин, Вилков, Казарцев и еще пять арбитров получили лицензии для работы видеоассистентами в РПЛ

    Восемь российских арбитров получили лицензии IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) для работы видеоассистентами арбитра в РПЛ. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

    Арбитры, которые получили лицензии IFAB:

    • Сергей Карасев
    • Михаил Вилков
    • Василий Казарцев
    • Сергей Лапочкин
    • Виталий Мешков
    • Алексей Еськов
    • Кирилл Левников
    • Владислав Безбородов

    Сообщается, что остальные судьи продолжают обучение для работы видеоассистентами.

    • В прошлом сезоне система VAR работала на матчах Кубка России и в стыковых матчах за право выступления в РПЛ.
    • С сезона-2019/20 VAR будут применять на матчах РПЛ.

    Отсутствие VAR – главный провал первого тура РПЛ. Система готова, но контракты не подписаны

    За что постоянно критикуют Москалева? Вспоминаем главные ошибки арбитра

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    «Рейтинг букмекеров» – интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также "РБ" публикует инсайдерскую информацию о российском футболе. В частоности, "Рейтинг букмекеров" сообщал о том, что VAR не будет работать в 1-м туре РПЛ из-за незаключенного договора с техническим подрядчиком. 

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    17.07.2019 23:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9995

      Garrincha58 52 минуты назад

      а как же Москалёв пусть смотрит повторы и учится судить

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