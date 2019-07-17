«РБ»: Лапочкин, Вилков, Казарцев и еще пять арбитров получили лицензии для работы видеоассистентами в РПЛ

«Рейтинг букмекеров» – интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также "РБ" публикует инсайдерскую информацию о российском футболе. В частоности, "Рейтинг букмекеров" сообщал о том, что VAR не будет работать в 1-м туре РПЛ из-за незаключенного договора с техническим подрядчиком.