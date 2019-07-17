«РБ»: Лапочкин, Вилков, Казарцев и еще пять арбитров получили лицензии для работы видеоассистентами в РПЛ

а как же Москалёв пусть смотрит повторы и учится судить
Восемь российских арбитров получили лицензии IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) для работы видеоассистентами арбитра в РПЛ. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».
Арбитры, которые получили лицензии IFAB:
- Сергей Карасев
- Михаил Вилков
- Василий Казарцев
- Сергей Лапочкин
- Виталий Мешков
- Алексей Еськов
- Кирилл Левников
- Владислав Безбородов
Сообщается, что остальные судьи продолжают обучение для работы видеоассистентами.
- В прошлом сезоне система VAR работала на матчах Кубка России и в стыковых матчах за право выступления в РПЛ.
- С сезона-2019/20 VAR будут применять на матчах РПЛ.
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«Рейтинг букмекеров» – интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также "РБ" публикует инсайдерскую информацию о российском футболе. В частоности, "Рейтинг букмекеров" сообщал о том, что VAR не будет работать в 1-м туре РПЛ из-за незаключенного договора с техническим подрядчиком.