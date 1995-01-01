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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Алвес: «Не согласен с Месси. Мы трудились до седьмого пота, чтобы стать чемпионами»

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес отреагировал на последние заявления капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

    Ранее игрок «Барселоны» обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и работе с судьями. Также он выразил мнение, что победа в Кубке Америки-2019 изначально была подготовлена для бразильской сборной.

    «Не согласен со словами Месси. Мы трудились до седьмого пота, чтобы стать чемпионами. Понимаю, что Месси расстроен, но мы здорово пахали ради титула, поэтому не могу согласиться с его заявлением, что все было подстроено для нашей победы», – сказал Алвес.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +897

      mahan 9 минут назад

      Ну то, что Бразилия старалась, тут нет вопросов. Есть вопросы по не назначенному пенальти. И странному удалению Месси в матче за 3 место.

      0
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      Рейтинг: +2330

      АртурZaСМ 48 минут назад

      Все трудились, однако, судьи перевесили чашу весов...

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