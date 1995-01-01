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    Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки. Алисон – лучшим вратарем

    Бразилия обыграла Перу в финальном матче Кубка Америки (3:1).

    Защитник бразильцев Дани Алвес признан лучшим игроком турнира. 36-летний игрок провел шесть игр на Кубке и забил один гол.

    Вратарь бразильцев Алисон стал лучшим вратарем турнира. Он провел шесть игр и пропустил один гол.

    • Для Алвеса Кубок Америки-2019 – 40-й трофей в карьере.
    • Алисон пропустил гол в финале турнира, он провел 889 минут (с матча в АПЛ 4 мая) без пропущенных мячей.

    Форвард Бразилии Эвертон разделил первое место в рейтинге бомбардиров турнира с нападающим Перу Хосе Паоло Герреро. У обоих футболистов по три гола.

    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча

    Источник: Официальный твиттер сборной Бразилии

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