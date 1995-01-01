Бразилия обыграла Перу в финальном матче Кубка Америки (3:1).

Защитник бразильцев Дани Алвес признан лучшим игроком турнира. 36-летний игрок провел шесть игр на Кубке и забил один гол.

Вратарь бразильцев Алисон стал лучшим вратарем турнира. Он провел шесть игр и пропустил один гол.

Для Алвеса Кубок Америки-2019 – 40-й трофей в карьере.

Алисон пропустил гол в финале турнира, он провел 889 минут (с матча в АПЛ 4 мая) без пропущенных мячей.

Форвард Бразилии Эвертон разделил первое место в рейтинге бомбардиров турнира с нападающим Перу Хосе Паоло Герреро. У обоих футболистов по три гола.

Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча