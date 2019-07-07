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    Алвес – о победе на Кубке Америки: «Мы достойны этого»

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал победу в финале Кубка Америки против Перу (3:1).

    «Мы достойны всего этого. Поздравляю всех, мы знали, что не будет просто, и показали, что готовы к этой игре на «Маракане». Это наш дом, и мы должны идти шаг за шагом. Мы знали, что должны были шагнуть вперед в этом финале, и шаг был сделан», – цитирует Алвеса TyC Sports со ссылкой на информагенство Télam.

    • Для Алвеса этот трофей стал 40-м в карьере.
    • Защитник признан лучшим игроком турнира.

    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1575

      SarJr 17 минут назад

      А месси так не считает :)

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