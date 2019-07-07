Алвес – о победе на Кубке Америки: «Мы достойны этого»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал победу в финале Кубка Америки против Перу (3:1).

«Мы достойны всего этого. Поздравляю всех, мы знали, что не будет просто, и показали, что готовы к этой игре на «Маракане». Это наш дом, и мы должны идти шаг за шагом. Мы знали, что должны были шагнуть вперед в этом финале, и шаг был сделан», – цитирует Алвеса TyC Sports со ссылкой на информагенство Télam.

Для Алвеса этот трофей стал 40-м в карьере.

Защитник признан лучшим игроком турнира.

Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча