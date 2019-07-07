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    Алвес – первый игрок, который выиграл 40 трофеев в карьере

    Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки (3:1). и выиграла турнир.

    Для защитника Дани Алвеса это 40-й трофей в карьере. Он стал первым игроком с таким показателем.

    • Бразилия – 4 трофея
    • «Севилья» – 5
    • «Барселона» – 23
    • «Ювентус» – 2
    • «ПСЖ» – 6

    Больше всего трофеев футболист выиграл с «Барселоной»: шесть побед в Примере, четыре в Кубке Испании, четыре в Суперкубке, три в Лиге чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три клубных ЧМ.

    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча

    Источник: Официальный твиттер Coral

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37

      Marshmello 1 час назад

      Респект браво Алвес

      2
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      Рейтинг: +3051

      dinar7777dinar 1 час назад

      У Бразилов всегда крайние защитники одни из лучших если не самые лучшие . Кафу Роберто Карлос Марсело тож качал

      2
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      Рейтинг: +2419

      AtticusFinch > dinar7777dinar 56 минут назад

      Вообще-то на втором месте после Алвеса,- Максвелл идёт - у него 37 титулов)

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      Рейтинг: +294

      GSmall > AtticusFinch 48 минут назад

      Максвел не был так распиарен.Поэтому глоры могут его и вовсе не знать

      0
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      Рейтинг: +364

      Grizli4G 1 час назад

      Хорошая цифра

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