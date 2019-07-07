Респект браво Алвес
Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки (3:1). и выиграла турнир.
Для защитника Дани Алвеса это 40-й трофей в карьере. Он стал первым игроком с таким показателем.
- Бразилия – 4 трофея
- «Севилья» – 5
- «Барселона» – 23
- «Ювентус» – 2
- «ПСЖ» – 6
Больше всего трофеев футболист выиграл с «Барселоной»: шесть побед в Примере, четыре в Кубке Испании, четыре в Суперкубке, три в Лиге чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три клубных ЧМ.
Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча
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— Coral (@Coral) July 7, 2019