Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки (3:1). и выиграла турнир.

Для защитника Дани Алвеса это 40-й трофей в карьере. Он стал первым игроком с таким показателем.

Бразилия – 4 трофея

«Севилья» – 5

«Барселона» – 23

«Ювентус» – 2

«ПСЖ» – 6

Больше всего трофеев футболист выиграл с «Барселоной»: шесть побед в Примере, четыре в Кубке Испании, четыре в Суперкубке, три в Лиге чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три клубных ЧМ.

Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча