Кубок Африки. Алжир разгромил Гвинею и вышел в 1/4 финала

Алжир обыграл Гвинею в матче 1/8 финала Кубка Америки со счетом 3:0.
Алжирцы вышли в 1/4 финала, где сыграют с победителем пары Мали – Кот-Д’Ивуар.
Кубок Африки. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Белаили, 24; 2:0 – Марез, 57; 3:0 – Унас, 82.
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Алжир обыграл Гвинею в матче 1/8 финала Кубка Америки со счетом 3:0.
Алжирцы вышли в 1/4 финала, где сыграют с победителем пары Мали – Кот-Д’Ивуар.
Кубок Африки. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Белаили, 24; 2:0 – Марез, 57; 3:0 – Унас, 82.