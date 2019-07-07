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    Кубок Африки. Алжир разгромил Гвинею и вышел в 1/4 финала

    Алжир обыграл Гвинею в матче 1/8 финала Кубка Америки со счетом 3:0.

    Алжирцы вышли в 1/4 финала, где сыграют с победителем пары МалиКот-Д’Ивуар.

    Кубок Африки. 1/8 финала

    Алжир – Гвинея – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Белаили, 24; 2:0 – Марез, 57; 3:0 – Унас, 82.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

    Источник: «Бомбардир»

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    07.07.2019 23:54
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