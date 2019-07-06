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    Скалони: «Арбитры на Кубке Америки не понимают, как работать с VAR»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пожаловался на судейство после матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).

    «У меня остались неоднозначные чувства по судейству на турнире. Я не понимаю критериев использования VAR на этом турнире. Судьи не понимают, как его использовать. Они все придерживаются разных мнений. Это очевидно, что арбитры не понимают, как работать с этой системой.

    На 37-й минуте встречи главный арбитр встречи Марио Диас де Бивар показал две красные карточки: полузащитнику Чили Гари Меделю и форварду Аргентины Лионелю Месси. Игроки начали толкаться возле лицевой линии поля.

    КОНМЕБОЛ выступила с заявлением в ответ.

    Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»

    Источник: Filo News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      evgevg13 9 минут назад

      И начались отмазки, все виноваты... играть надо было

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