Скалони: «Арбитры на Кубке Америки не понимают, как работать с VAR»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пожаловался на судейство после матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).

«У меня остались неоднозначные чувства по судейству на турнире. Я не понимаю критериев использования VAR на этом турнире. Судьи не понимают, как его использовать. Они все придерживаются разных мнений. Это очевидно, что арбитры не понимают, как работать с этой системой.

На 37-й минуте встречи главный арбитр встречи Марио Диас де Бивар показал две красные карточки: полузащитнику Чили Гари Меделю и форварду Аргентины Лионелю Месси. Игроки начали толкаться возле лицевой линии поля.

КОНМЕБОЛ выступила с заявлением в ответ.

Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»