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    Кубок Америки. Аргентина выиграла у Чили в матче за 3-е место, в игре два удаления и пенальти

    Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки (2:1).

    На 37-й минуте встречи при счете 2:0 главный судья Марио Диас де Бивар показал две красные карточки: полузащитнику чилийцев Гари Меделю и форварду аргентинцев Лионелю Месси.

    Чили отыграл один мяч на 59-й минуте. Гол забил хавбек Артуро Видаль с пенальти. Судья назначил его после просмотра видеоповтора.

    Кубок Америки. Матч за третье место

    Аргентина – Чили – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 12; 2:0 – Дибала, 22; 2:1 – Видаль (с пенальти), 59.

    Аргентина: Армани, Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико, Ло Чельсо (Мори, 90), Паредес, Де Пауль, Месси, Дибала (Ди Мария, 67), Агуэро (Суарес, 81).

    Чили: Ариас, Исла, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Босежур, Пульгар, Арангис (Кастильо, 83), Видаль, Санчес (Фернандес, 17), Варгас.

    Предупреждения: Песселья, 57; Паредес, 63; Фойт, 79; Тальяфико, 90+3 – Босежур, 16; Видаль, 26; Пульгар, 45+1.

    Удаления: Месси, 37 – Медель, 37.

    Календарь Кубка Америки

    Результаты Кубка Америки

    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Источник: «Бомбардир»

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    07.07.2019 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 июля 2019, 14:52

      Скорей штрафной чем пенальти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 7 июля 2019, 08:50

      А судьи кто?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 7 июля 2019, 08:27

      Первое удаление у Месси?

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик > алдан2014 7 июля 2019, 13:23

      Был удалён в своём первом матче за сборную и вот теперь. Ну в этот раз это просто не знаю как назвать. Слово не могу подобрать. Удаляли Буффона за агрессию...ну ещё можно как-то было за уши притянуть - "Большой, глаза выкатил, махал руками - я испугался". Но что там сделал Месси - он сам испуган был и только руки расставлял в стороны. За что? Что он говорил то? "Ты ох.ел? Не бей меня, с.ка!" - за это удалить надо?

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