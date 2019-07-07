Кубок Америки. Аргентина выиграла у Чили в матче за 3-е место, в игре два удаления и пенальти

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки (2:1).

На 37-й минуте встречи при счете 2:0 главный судья Марио Диас де Бивар показал две красные карточки: полузащитнику чилийцев Гари Меделю и форварду аргентинцев Лионелю Месси.

Чили отыграл один мяч на 59-й минуте. Гол забил хавбек Артуро Видаль с пенальти. Судья назначил его после просмотра видеоповтора.

Кубок Америки. Матч за третье место

Аргентина – Чили – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Агуэро, 12; 2:0 – Дибала, 22; 2:1 – Видаль (с пенальти), 59.

Аргентина: Армани, Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико, Ло Чельсо (Мори, 90), Паредес, Де Пауль, Месси, Дибала (Ди Мария, 67), Агуэро (Суарес, 81).

Чили: Ариас, Исла, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Босежур, Пульгар, Арангис (Кастильо, 83), Видаль, Санчес (Фернандес, 17), Варгас.

Предупреждения: Песселья, 57; Паредес, 63; Фойт, 79; Тальяфико, 90+3 – Босежур, 16; Видаль, 26; Пульгар, 45+1.

Удаления: Месси, 37 – Медель, 37.

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