«Чемпионат»: «Сочи» опережает «Ахмат» в борьбе за Набиуллина

Не плохой игрок
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин может продолжить карьеру в «Сочи», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, сочинский клуб на сегодняшний день считается фаворитом в гонке за 24-летним футболистом.
Ранее интерес к Набиуллину проявлял «Ахмат». Грозненцы рассчитывали арендовать игрока при условии, что «Зенит» будет платить 60-70% его зарплаты.
- «Зенит» купил Набиуллина в феврале 2018 года у «Рубина» за 4,5 миллиона евро.
- За полтора сезона фулбек провел 22 матча и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.