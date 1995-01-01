«Чемпионат»: «Сочи» опережает «Ахмат» в борьбе за Набиуллина

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин может продолжить карьеру в «Сочи», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сочинский клуб на сегодняшний день считается фаворитом в гонке за 24-летним футболистом.

Ранее интерес к Набиуллину проявлял «Ахмат». Грозненцы рассчитывали арендовать игрока при условии, что «Зенит» будет платить 60-70% его зарплаты.