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    «Чемпионат»: «Сочи» опережает «Ахмат» в борьбе за Набиуллина

    Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин может продолжить карьеру в «Сочи», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, сочинский клуб на сегодняшний день считается фаворитом в гонке за 24-летним футболистом.

    Ранее интерес к Набиуллину проявлял «Ахмат». Грозненцы рассчитывали арендовать игрока при условии, что «Зенит» будет платить 60-70% его зарплаты.

    • «Зенит» купил Набиуллина в феврале 2018 года у «Рубина» за 4,5 миллиона евро.
    • За полтора сезона фулбек провел 22 матча и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Чемпионат»

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