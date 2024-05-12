Победа «Спартака», «Динамо» в 4 очках от чемпионства, у «Зенита» 1 победа в 7 матчах и другие новости

Стала известна зарплата Баринова в «Локо».

«Наполи» готов в 6 раз увеличить зарплату Хвичи.

Реакция президента Макрона на уход Мбаппе из «ПСЖ».

«Наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди»: Мостовой объяснил, почему не тренирует.

Карпин – о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем».

РПЛ. «Спартак» дома победил «Краснодар» (1:0) и вернулся в топ-4.

Игроки «Спартака» определились, кого хотят видеть главным тренером.

РПЛ. «Зенит» проиграл дома ЦСКА (0:1), у команды Семака 1 победа в последних 7 матчах.

«Динамо» нужно набрать 4 очка в 2 оставшихся матчах, чтобы впервые за 48 лет стать чемпионами.

«Спартак» потерял шансы на чемпионство.