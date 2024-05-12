Победа «Спартака», «Динамо» в 4 очках от чемпионства, у «Зенита» 1 победа в 7 матчах и другие новости

Стала известна зарплата Баринова в «Локо».
«Наполи» готов в 6 раз увеличить зарплату Хвичи.
Реакция президента Макрона на уход Мбаппе из «ПСЖ».
«Наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди»: Мостовой объяснил, почему не тренирует.
Карпин – о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем».
РПЛ. «Спартак» дома победил «Краснодар» (1:0) и вернулся в топ-4.
Игроки «Спартака» определились, кого хотят видеть главным тренером.
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