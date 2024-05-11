Бубнов разобрал игру «Спартак» – «Краснодар»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов после матча 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили «Краснодар» (1:0), выразил мнение, что «быки» не должны были проигрывать в этой встрече.

«Обе команды хорошо выглядели физически, играли от первой до последней минуты. И это тот случай, когда нельзя обвинить «Краснодар» в плохой игре. Матч у них неплохой получился, и очень обидно здесь проигрывать. У гостей имелось три голевых момента, у «Спартака» ни одного. Но победа в итоге досталась красно-белым.

Гол Зобнина – это не момент, спартаковец бил из-за пределов штрафной. Тем не менее удар получился красивейшим – классно в девятку пробил. Вот что значит подключение защитника! Правда здесь грубую ошибку допустил Черников. Сперва встретил игрока «Спартака», а затем бросил и побежал страховать партнeра. Это, конечно, была глупость, там и без него бы справились.

Вообще то, что сделал Зобнин, – это подход, которых хватало у обеих команд. Матч шeл на встречных курсах. А таких моментов, где нужно было обязательно забивать, у «Спартака» и не было. Имелись у краснодарцев, но они реализовать не смогли. У них вообще в последнее время с реализацией проблемы. В этой встрече не должны были проигрывать, как минимум.

«Краснодар» здорово начал, всю игру старался на встречных курсах играть. Но во втором тайме, когда нужно было отыгрываться, соперник не давал возможности оказать большое давление. Спартаковцы не садились к в оборону, встречали жeстко в центре поля.

Если говорить о тактике, то Слишкович на этот раз исходил как раз от соперника, а не от своей команды, как он говорил перед встречей с «Факелом». У «Краснодара» группа атаки хорошая – опасно атакуют и контратакуют. Именно поэтому москвичи предпочли в три центральных защитника играть.

Была ротация, но здесь понятно: она нужна для Кубка. К тому же потенциальные участники кубкового матча и здесь были задействованы, просто не проводили на поле все 90 минут.

Можно ли сказать, что после этой игры вопрос с возможным чемпионством «Краснодара» закрыт? Нужно дождаться результатов матчей «Зенита» и «Динамо». Если они выигрывают, то, пожалуй, да. Если теряют очки или тем более проигрывают, то для «быков» ничего не меняется, ещe два тура будет», – написал Бубнов.