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    Дани Алвес: «Бразилия в шаге от цели, но нужно быть осторожными»

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился эмоциями от победы над сборной Парагвая (0:0, 4:3 по пенальти) в рамках 1/4 финала Кубка Америки.

    «Мы знали, что в матче с Парагваем мы должны быть настроены на победу, потому что нам предстояло сыграть против одного из сильнейших соперников турнира. Парагвайцы хороши физически, им по силам остановить кого угодно.

    Любой наш следующий соперник будет сложным. Но наша цель – думать о следующем этапе. Дождаться соперника по полуфиналу и хорошо подготовиться. Мы в шаге от нашей цели, но нужно быть осторожными», – заявил футболист.

    • Накануне Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ».
    • В полуфинале бразильцы встретятся с победителем матча АргентинаВенесуэла.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1422

      anri1703 35 минут назад

      не понимаю Тите не взять Лейву и Марсело чем тот же Алвес лучше косячил с парагваем много

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