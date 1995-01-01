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    Ла Лига презентовала новый мяч от Puma

    Испанская Ла Лига презентовал мяч на следующий сезон.

    Он был изготовлен компанией Puma и будет использоваться не только в Примере, но и в низших футбольных дивизионах страны.

    «Мяч Puma включает в себя новшества, которые улучшат аэродинамику и повысят устойчивость к истиранию и износу, обеспечивая более длительный срок службы и уровень производительности.

    Puma представляет современный дизайн, который включает технологию, разработанную исключительно брендом, с потрясающей цветовой комбинацией, которая станет секретным оружием для пасов, невероятного дриблинга и голов, которые войдут в историю», – говорится на официальном сайте Ла Лиги.

    Источник: Официальный сайт Ла Лиги

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